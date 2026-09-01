Acompaña Graciela Domínguez a Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, acudió este martes a Palacio Nacional para acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Previo al inicio del mensaje presidencial, Domínguez Nava difundió un video en sus redes sociales desde Palacio Nacional, donde destacó el respaldo que ha recibido Sinaloa por parte del Gobierno federal.

“Ya nos encontramos en Palacio Nacional para acompañar a la Presidenta Claudia en su Segundo Informe de Gobierno, un informe con mucha honestidad y resultados”, expresó.

También agradeció a Sheinbaum por el apoyo recibido y envió un mensaje al Estado.

“Desde Sinaloa le agradecemos todo su respaldo, todo su apoyo y toda su confianza. Saludos al pueblo de Sinaloa”, señaló.

El Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum se realiza este 1 de septiembre en Palacio Nacional, ante alrededor de 300 invitados, entre gobernadores, integrantes de su gabinete, legisladores, empresarios y representantes de distintos sectores.

La asistencia de Domínguez Nava ocurre a pocos días de haber asumido la Gubernatura interina de Sinaloa, tras la nueva licencia solicitada por Rubén Rocha Moya.

La presencia de la Mandataria sinaloense en el informe había sido anunciada previamente como parte de su agenda en la Ciudad de México.

Sheinbaum inició su mensaje a las 11:00 horas y posteriormente continuará con una gira por las entidades del país durante septiembre para presentar avances de su administración a nivel estatal.