$!Activa el PAN movilización nacional en los 20 municipios de Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de estrechar lazos con la ciudadanía y reafirmar sus compromisos políticos, el Partido Acción Nacional en Sinaloa se sumó el sábado a la movilización nacional simultánea denominada “Terremoto Azul” en los 20 municipios del estado.
La representante estatal del blanquiazul, Wendy Barajas Cortés, informó que la estructura del partido, incluyendo militantes, dirigentes y representantes, se desplegó en espacios públicos para mantener un contacto directo con las familias sinaloenses.
“En Sinaloa participamos en los 20 municipios porque estamos convencidos de que el cambio se construye escuchando y dando resultados”, agregó.
Esta movilización busca, primordialmente, refrendar el compromiso de la institución con las causas sociales y fortalecer su presencia territorial en cada rincón de la entidad, se destacó.
“En Acción Nacional estamos convencidos de que la mejor manera de construir soluciones es escuchando a la gente, conocer sus inquietudes conocer sus inquietudes y seguir construyendo una alternativa responsable para nuestro estado y México”, dijo Barajas Cortés.
Señaló que el partido mantendrá una agenda enfocada en temas críticos para la región, tales como la seguridad, el desarrollo económico, la salud y la educación.
Asimismo, subrayó que la defensa de las libertades es un pilar fundamental en la construcción de su propuesta política.
Con el despliegue de la movilización, Acción Nacional busca posicionarse nuevamente como una alternativa política sólida para Sinaloa y México, apostando por la cercanía ciudadana como motor de su estrategia de cara al futuro.