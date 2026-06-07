$!Activa el PAN movilización nacional en los 20 municipios de Sinaloa

CULIACÁN._ Con el objetivo de estrechar lazos con la ciudadanía y reafirmar sus compromisos políticos, el Partido Acción Nacional en Sinaloa se sumó el sábado a la movilización nacional simultánea denominada “Terremoto Azul” en los 20 municipios del estado.

La representante estatal del blanquiazul, Wendy Barajas Cortés, informó que la estructura del partido, incluyendo militantes, dirigentes y representantes, se desplegó en espacios públicos para mantener un contacto directo con las familias sinaloenses.

“En Sinaloa participamos en los 20 municipios porque estamos convencidos de que el cambio se construye escuchando y dando resultados”, agregó.