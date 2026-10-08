$!Activa Gobierno de Culiacán operativo con más de 500 elementos ante la tormenta Simón

El Ayuntamiento de Culiacán activó el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar acciones preventivas ante los posibles efectos de la tormenta tropical Simón, con un operativo de más de 500 elementos de seguridad, cuerpos de emergencia y grupos voluntarios. Durante una sesión extraordinaria realizada este jueves 8 de octubre, el titular de Protección Civil municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que se mantiene la vigilancia de 55 puntos identificados como zonas de riesgo por corrientes de agua, así como de comunidades susceptibles a inundaciones o incomunicación.

Aunque hasta el momento no se encontraba activa una fase de alerta, explicó que las autoridades monitorean las condiciones meteorológicas y contemplan habilitar refugios temporales o realizar evacuaciones preventivas si la situación lo requiere. Como parte de las medidas de preparación, el Municipio instalará un Centro de Operaciones de Emergencias para coordinar los reportes ciudadanos y las acciones de respuesta entre las distintas instituciones.

Mendoza Ontiveros señaló que continúan los trabajos de limpieza y desazolve de canales, drenes y otros afluentes. Durante las revisiones, indicó, detectaron obstrucciones menores y, de acuerdo con el funcionario, alrededor del 80 por ciento de estos espacios se encuentra en condiciones adecuadas para recibir escurrimientos. El operativo contempla la participación de dependencias municipales como Obras Públicas, Parques y Jardines, JAPAC, DIF Bienestar, Salud Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que mantendrán guardias y brigadas durante el fin de semana y el lunes.