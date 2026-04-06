Activan alarma en caseta de El Pisal para dispersar a manifestantes en Navolato

La alarma de emergencia de la caseta de cobro de El Pisal, en Navolato, fue activada este lunes con el objetivo de incomodar a los manifestantes que permanecían en el lugar desde las 10:00 horas, como parte del paro nacional convocado por agricultores y transportistas.

El sonido, descrito como un pitido constante y ensordecedor, se mantuvo de forma continua mientras los manifestantes, en su mayoría agricultores, sostienen la protesta permitiendo el libre tránsito vehicular, es decir, sin realizar el cobro de peaje.

La acción para desactivar la manifestación fue cesada minutos después, al no existir intención de los agricultores para retirarse.

La manifestación en este punto carretero ha consistido en liberar la circulación como medida de presión ante la falta de respuestas a sus demandas, sin que hasta el momento se reporten confrontaciones físicas.

Sin embargo, la activación de la alarma ha sido interpretada por los inconformes como una acción para forzarlos a retirarse del sitio.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre la activación del sistema de emergencia en la caseta, mientras la presencia de los manifestantes continúa en el lugar.