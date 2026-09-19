Actividad pesquera en Sinaloa no es rentable; ‘no tengo por qué tapar nada’, reconoce Secretaria de Pesca

La actividad pesquera en Sinaloa actualmente no es redituable debido a la caída en el precio del camarón, reconoció Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura del Estado.

Señaló que a la situación se suma la entrada de camarón proveniente de Sudamérica, que también está afectando a la producción nacional.

“Estamos en peligro del sector pesquero y del sector acuícola por el tema del precio del camarón... no sólo las importaciones de camarón sudamericano no solo afecta a la producción acuícola”.

“No es redituable ahorita la actividad pesquera, lamentablemente decirlo, no tengo por qué tapar nada, se sabe que el precio de camarón está bajando cada día más y necesitamos el apoyo del Gobierno federal”, aseguró.

Indicó que el problema afecta tanto a los pescadores ribereños como a los productores acuícolas, aunque estos últimos resienten más el impacto por los costos que implica producir camarón, desde la compra de larva y alimento hasta la tecnificación de las granjas.

Explicó que los pescadores ribereños también tienen que enfrentar gastos para mantener sus motores, pangas y redes.

“El tema del precio del camarón que impacta a ambos sectores, con esta inversión mínima o máxima, pero está afectando”, dijo.

Dijo que el problema ya fue planteado a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, pues se requiere la intervención del Gobierno federal para buscar alternativas, principalmente en la comercialización.

“Necesitamos el apoyo del Gobierno federal porque ya lo pronuncié en el comité de Vedas. Conapesca no solamente debe de estar para emitir permisos, para dictaminar fechas de vedas, sino para buscarle soluciones a los problemas que está enfrentando el sector y uno de ellos es la comercialización de este producto”, expresó.

El reclamo ocurre a unos días del inicio de la temporada de captura de camarón previsto para el próximo 22 de septiembre.

Guerra Mena dijo que aunque existen reportes de presencia del producto en algunas zonas todavía es prematuro asegurar que será una buena temporada.

“Siempre nos dicen que ya hay camarón en ciertas zonas y a la semana pues ya vemos que no es así”, comentó.

Explicó que la captura también está condicionada por las mareas, por lo que la disponibilidad del camarón puede cambiar durante la temporada.

Aun con esa incertidumbre, señaló que la expectativa del sector es tener una buena zafra, aunque insistió en que queda pendiente resolver el problema del precio y la comercialización.

“Vamos a empezar con marea y ya después vienen mareas muertas, ya luego otra vez mareas buenas y esperamos siempre que la expectativa es tener una buena zafra camaronera”.