$!Actividades, detalles íntimos y vuelos reportaban ‘espías’ de Gobierno de Sinaloa

“Fue más que nada como para tener el archivo digital de toda la información que se hacía, como que antes era más por fax, o en físico, ahora tenerlo digital y que estuviera seguro, que alguien externo no pudiera hackerlo, meterse o algo, porque también usaban la acción de VPN, para evitar precisamente el rastreo”, dijo un ex agente.

“En el aeropuerto, tengo entendido yo, que había dos personas de planta, desde la mañana, hasta la noche, enterándose de quién llegaba, para informar sobre los arribos y las salidas también, sobre todo de políticos relevantes, políticos y empresarios”, señaló.

“Nos tocaba dividirnos los restaurantes más importantes entre los agentes, fue un periodo en que por la mañana era de planta irse al restaurante que te tocaba, al hotel que te tocaba, dependiendo las zonas relevantes, si hay actores relevantes, si hay ruedas de prensa, las reuniones de quiénes se reunían con quién”.

Incluso, recordó, llegaban momentos en que si algo era muy relevante para ellos, una reunión que sostenía algún político con algún otro actor, pedían ver hasta qué tipo de temas abordaban.

“ ... y eso era lo más difícil porque ¿cómo le vas a preguntar?, ¿cómo vas a averiguar eso? Te decían lo más discretamente, si se puede, si no, ni modo”, explicó.

El ex agente 4 aseguró que algunos no tuvieron acceso a ese sistema, porque desde la calle enviaban la información vía celular.

“... nosotros que andábamos en calle todo lo pasábamos por cel, porque era en el momento, lo que había en las protestas, pero ya de información de otro tipo y ese presunto sistema, nunca lo vimos...”, señaló.

“Es que por ejemplo, a mí nunca me tocó ver que hicieran un documento diferente al que se redacta en la oficina después de atender a los grupos que protestan, que básicamente son minutas de los acuerdos para las reuniones posteriores”.

Espía es una palabra muy fuerte, éramos investigadores

Otro de los ex empleados señaló que siempre la palabra espía, para la labor que realizaban, le pareció demasiado fuerte, prefería pensar en que su trabajo era como un investigador.

“A mí, yo siento como que la palabra es muy fuerte, no me sentí jamás un espía, yo me sentía más como un investigador, pero espía creo yo que sería cuando ya te metes en cuestiones personales”, señaló.

“... antes en las administraciones de Juan S. Millán, por ejemplo, en esa administración, sí se tomaban mucho en cuenta cuestiones personales, en la de Aguilar Padilla, un poquito más allá, pero a partir de que entró Malova, como que hubo un momento en que dijeron no va a ser tan invasivo el asunto y de ahí para acá... la administración de Quirino, ahí básicamente era como que ya un preámbulo a la desaparición de la oficina”.

Recalcó que “los jefes” como que ya no le tomaban mucha importancia a la oficina.

“Como que el trabajo, yo sentía qe no nos exigían tanto como antes, a partir de Quirino, yo creo que como que ya veíamos venir la situación de que ya no le tomaban tanta importancia a la oficina”, dijo.

Le aplicaron el recorte durante vacaciones

Como a muchos otros de sus compañeros, uno de los hoy ex agentes de Gobierno recordó que prácticamente les jugaron chueco.

Algo muy difícil en esa oficina, explicó, era conseguir vacaciones, porque pues contados los agentes debían cubrir el mayor número de lugares y momentos posibles.

“Pero en esta administración, cuando entraron, nos dijeron que iban a darnos dos semanas de vacaciones. No lo creíamos”, señaló.“Llegó el momento de que a mí me tocaba mi periodo vacacional, regreso del periodo vacacional y todavía trabajo unos días y nos dicen: no, pues ya los dieron de baja. A mí me dieron de baja estando en mi periodo vacacional”.

No hubo notificación, más bien un correo electrónico, con un documento en word común, que cualquiera pudiera hacerlo.

“No se me notificó, yo regreso y resulta que ya te corrieron”, lamentó.

Les notificaron la baja el día 16, después de haber trabajado la primera quincena y les notificaron el día 21. No les pagaron esa quincena ni tampoco una liquidación legal.

FRASES

“... antes en las administraciones de Juan S. Millán, por ejemplo, en esa administración, sí se tomaban mucho en cuenta cuestiones personales, en la de Aguilar Padilla, un poquito más allá, pero a partir de que entró Malova, como que hubo un momento en que dijeron no va a ser tan invasivo el asunto y de ahí para acá... la administración de Quirino, ahí básicamente era como que ya un preámbulo a la desaparición de la oficina”.

“En el aeropuerto, tengo entendido yo, que había dos personas de planta, desde la mañana, hasta la noche, enterándose de quién llegaba, para informar sobre los arribos y las salidas también, sobre todo de políticos relevantes, políticos y empresarios”.

Ex ‘agentes’