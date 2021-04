El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa violó el principio de paridad al avalar las candidaturas de los partidos tal y como las presentaron, expuso el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, por lo que interpusieron un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, en esta caso ciudadanas.

El documento se presentó dirigido al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, argumentando que en los municipios que concentran el 74 por ciento de la población, que son Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, son hombres quienes van por las alcaldías, relegando a las mujeres a competir por los municipios pequeños, con más alto índice de marginación y menos recursos a ejercer, violando los derechos de las mujeres y la paridad de género transversal.

“Se hizo una distribución desde nuestro punto de vista inequitativa, desigual, carente de paridad de género, es decir, lo que estamos reclamando al Instituto Electoral Estatal es la falta de compromiso con las mujeres, la falta de garantía del derecho de paridad de género en los procesos electorales, en la participación política de las mujeres, que no quedó garantizada con el trabajo que hizo el Instituto Estatal Electoral”, señaló Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloense.

De acuerdo con la activista, las mujeres representan más del 50 por ciento de la población y del padrón electoral, por lo que es necesario que los avances que se han dado para la equidad en los Congresos, que también sea así en presidencias municipales, sindicaturas en procuración y regidurías.

Gutiérrez Gutiérrez explicó que no solo se violan los derechos humanos de las mujeres, sino que al no cumplir con el principio de paridad constitucional, el principio de paridad convencional, sino también las leyes electorales locales y los lineamientos del propio IEES en la distribución de las candidaturas, en este caso el instituto no garantizó que se cumplieran con los parámetros para garantizar la participación efectiva de las mujeres en los procesos electorales en igualdad de circunstancias con los hombres.

“Sin embargo, incumplieron con esto y por lo tanto incumplen con el principio de paridad transversal que exige, por un lado, la Constitución que se aprobó la paridad en todo y significa que se tiene que garantizar mediante acciones afirmativas”, indicó.

“Es por eso que impusimos este recurso esperando que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa haga lo que proceda, que estamos esperando sobre todo que deje sin efecto la resolución del 10, que exija por otro lado a los partidos políticos para que hagan una redistribución equitativa de las candidaturas que, como observamos, no se dio

Mientras que Teresa Guerra Ochoa manifestó que es un incumplimiento al tema de la paridad total el hecho de que el IEES no haya observado el hecho de que en estos municipios con mayor población y recursos, no lleven a mujeres, sobre todo los bloques de partidos como Morena y PAS y la alianza del PRI, PAN y PRD.

“Están simulando en esto porque están mandando a las mujeres a competir en los lugares donde tienen menor competitividad y en los hogares donde hay una mayor marginación, eso significa de nuevo un machismo que el IEES está mal validando”, reiteró la activista.

“Siguen de nuevo mostrando que no haya suficiente voluntad política para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres, y eso se traduce también y es violencia política de género”, enfatizó.

Natalia Reyes Andrade, integrante del colectivo, explicó también que las cuotas de género van acompañadas de un presupuesto para capacitar a las mujeres dentro de los partidos y hay municipios en los que algunos partidos no postularon a nadie, ni siquiera mujer u hombre, por lo que se cuestionan qué pasó con este recurso destinado para ello.

El presupuesto era equivalente al 2 por ciento de los partidos políticos, informó, y quisieran saber si se ejerció o no se ejerció con las mujeres.

Además les pareció extraño que las mujeres que están dentro de los mismos partidos políticos y que no se les están dando oportunidades no alzan la voz y tiene que ser una vez más la sociedad civil la que hace este tipo de análisis.