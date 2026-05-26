Acude Enrique Inzunza a la FGR en Sinaloa para entrevista como testigo

Enrique Inzunza Cazárez, Senador por Morena señalado por presuntos nexos con el crimen organizado por autoridades de Estados Unidos, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa para atender un citatorio de entrevista en calidad de testigo.

A través de una publicación en X, el legislador informó que compareció “de manera puntual” tras haber sido citado el pasado 23 de mayo y señaló que acudió sin representación legal.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, escribió.

El Senador también aseguró que mantendrá disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades, sin recurrir a la excepción contemplada para legisladores en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.