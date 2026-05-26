Acude Enrique Inzunza a la FGR en Sinaloa para entrevista como testigo

Enrique Inzunza Cazárez, Senador por Morena señalado por presuntos nexos con el crimen organizado por autoridades de Estados Unidos, acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Sinaloa para atender un citatorio de entrevista en calidad de testigo.

A través de una publicación en X, el legislador informó que compareció “de manera puntual” tras haber sido citado el pasado 23 de mayo y señaló que acudió sin representación legal.

“Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, escribió.

También aseguró que mantendrá disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades, sin recurrir a la excepción contemplada para legisladores en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, expresó.

Inzunza Cazárez sostuvo que actúa “desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, además de manifestar confianza en las instituciones mexicanas.

La comparecencia ocurre en el contexto de las investigaciones y señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.