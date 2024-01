Jesús Estrada Ferreiro, ex Presidente Municipal de Culiacán, acudió a la oficialía de partes del Congreso del Estado para exigir al Legislativo que desista de los diferentes juicios políticos instruidos en su contra, pues ha obtenido amparos contra estos.

El ex Alcalde entregó un oficio que señala como improcedente el juicio político JP/004/2022 referente a presuntas violaciones a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, debido a que se incumplió con el procedimiento de denuncia.

“Saben perfectamente que no ocurrió, porque hay responsabilidades penales muy fuertes, y administrativas, para las personas que imputan hechos falsos, para las personas que mienten ante una autoridad jurisdiccional, a las personas que desde un cargo público abusan de su poder”, declaró.

“Creo que es el momento oportuno en el que las cosas vuelvan a su cauce”, dijo Estrada Ferreiro.

Arremetió contra las y los legisladores que votaron a favor de su desafuero para que afrontara procesos penales, uno por supuesto arrendamiento irregular de camiones de basura y otro por discriminación en contra de viudas de policías.

“Es una perversidad, son malditos junto con el Gobernador, gente mala. O sea, no es posible que alguien esté votando por causarle daño a alguien nomás porque alguien les esté ordenando que lo haga, y no me importa si son mujeres u hombres, son igualitos de perversos”.