Mario López Valdez, ex Gobernador de Sinaloa, esta mañana acudió a la misa de cuerpo presente de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Mencionó que aunque esté fuera de la política en estos momentos, no le impide acudir a acompañar a la familia y amigos del líder del Partido Sinaloense.

“Es compañero de generación en la actividad pública y a pesar de que yo ya no estoy en la actividad pública, no me quita el compromiso moral de acompañar a la familia en estos momentos de tristeza y de dolor y espero que la presencia de muchos les alivie ese dolor”.

López Valdez recordó cómo conoció a Cuén Ojeda, haciendo cardio en una bicicleta de un gimnasio, evaluando exámenes o haciendo tareas.

“Es un hombre que yo lo conocí primero en un gimnasio, tengo su imagen grabada arriba de una bicicleta a las 4:00 de la mañana pues, evaluando exámenes o haciendo tareas de proyección. Eso te dice que hacía dos o tres cosas al mismo tiempo”, expresó.

Por último, pidió que se esclarezca la muerte de Héctor Melesio, ya que argumentó que la verdad beneficiará a la sociedad sinaloense.

“Yo creo que no solo es mía, es de todos, cuando se presenta un evento de esta naturaleza. Pues que se esclarezca por el bien de todos, que haya justicia y que no quede impune, eso nos conviene a todos”, expresó López Valdez.