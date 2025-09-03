Acude Miguel Calderón a reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en representación de sociedad sinaloense

En representación de la sociedad civil, el Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, participó en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde funge como invitado permanente.

La reunión, encabezada por la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum y con la participación del Gabinete de Seguridad, así como de las gobernadoras y gobernadores de los diferentes estados del País, tuvo como objetivo aprobar acuerdos para fortalecer las capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública.

Entre los acuerdos se destaca incrementar en un 25 por ciento el Estado de Fuerza de las policías estatales y de investigación a nivel nacional, aumentar hasta en un 30 por ciento el número de ministerios públicos en las fiscalías estatales, impulsar acciones para fortalecer las capacidades institucionales en la investigación y búsqueda de personas, así como implementar estrategias específicas para combatir el delito de extorsión.

Calderón Quevedo señaló que el cumplimiento de estos acuerdos representaría un avance significativo para Sinaloa, debido a que responden de alguna manera a las solicitudes que, desde hace años, este observatorio ciudadano ha mantenido en agenda.

“Esta sesión nos dio una dosis de esperanza, ya que los temas acordados tienen relación directa con la agenda que hemos impulsado desde hace tiempo: fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia con más policías y más ministerios públicos, mejorar las atribuciones para la investigación, apoyar a las familias de personas desaparecidas y atender de manera prioritaria el delito de extorsión”, expresó.

El martes 2 de septiembre se celebró en Ciudad de México la quincuagésima primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que estuvieron presentes gobernadores y autoridades de seguridad como el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, así como el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.