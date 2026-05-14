Acude Yeraldine Bonilla a reunión de IMSS Bienestar convocada por Sheinbaum en Palacio Nacional

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, acudió este jueves a Palacio Nacional para participar en la reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con gobernadoras y gobernadores incorporados al programa IMSS Bienestar.

A través de una publicación en la red social X, la Presidenta informó sobre el encuentro realizado con mandatarios estatales para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud.

“Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud”, publicó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Sinaloa, el encuentro tuvo el propósito de analizar la operatividad del Programa IMSS Bienestar en todas las entidades donde opera este nuevo modelo de atención médica universal y gratuita.

Estos encuentros se realizan de manera periódica con la asistencia de las y los mandatarios estatales cuyos estados forman parte del programa, por lo que al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, Bonilla Valverde también fue convocada por la Presidenta de la República.

La administración estatal señaló que la participación de la Gobernadora interina reafirma el compromiso de Sinaloa con el fortalecimiento del sistema de salud pública y la coordinación permanente con el Gobierno de México.

La reunión se llevó a cabo en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con la presencia de gobernadoras y gobernadores de distintas entidades adheridas al modelo IMSS Bienestar.

Esta es la primer reunión en persona entre la Presidenta y la Gobernadora interina de Sinaloa, pues hace apenas dos semanas tomó el cargo después de que el Gobernador electo Rubén Rocha Moya solicitara licencia del cargo tras ser acusado por autoridades de Estados Unidos por presuntamente participar en una red que favoreció las actividades del crimen organizado.