$!Acuden más de 10 mil personas a Un Jardín de Luz en el Jardín Botánico en su primera semana de apertura

La Navidad en el Botánico inició su quinta edición reuniendo a más de 10 mil personas en apenas una semana, quienes han disfrutado del recorrido de luces, música y naturaleza que transforma el Jardín Botánico Culiacán en un espacio lleno de magia y convivencia familiar. Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, destacó que esta actividad se ha convertido en una tradición que cada año fortalece los lazos familiares y la convivencia comunitaria.

Agradeció al Ayuntamiento de Culiacán, Fundación Coppel, Arca Continental y Gobierno del Estado por el apoyo para hacer posible esta edición. Visitantes de distintas edades compartieron su entusiasmo por esta edición. “Un lugar muy agradable y tranquilo... si a los mayores nos entretiene, a los niños más”, comentó la joven Sania Muñoz Castro. “Me motivó a salir de la rutina y convivir con mis amigas. Todo está muy padre; vengan con su familia”, dijo Dalia Apodaca Quintero. La señora María de Jesús Quiñonez destacó los espacios temáticos están muy de acuerdo a la temporada: el túnel, el árbol que habla, el estanque, que todo le resultó muy bonito. Mientras que Netza Díaz Ureta señaló que esta edición trae novedades a diferencia de otros otros años y que eso está muy bien pues a su hijo le encanta.

”Mi niño está súper encantado. El ambiente es familiar y muy tranquilo”, dijo Aleida Ramírez Castillo. “No saben lo que se están perdiendo. Todo muy bonito y bien arreglado y el orden todos lo respetamos, felicidades a los promotores de todo esto”, señaló Adalberto Pérez Ponce, quien invitó a más personas a asistir. Y la niña Iana Samantha Anguiano Pérez compartió su entusiasmo por la diversión en el lugar. “Me divierto mucho. Iba a ir con mis amigos, pero me vine con mis primas y estoy feliz porque convivo con mi familia”, agregó el niño Daniel Alexei Rodríguez Esquerra.