$!Acuden más de 10 mil personas a Un Jardín de Luz en el Jardín Botánico en su primera semana de apertura

La Navidad en el Botánico inició su quinta edición reuniendo a más de 10 mil personas en apenas una semana, quienes han disfrutado del recorrido de luces, música y naturaleza que transforma el Jardín Botánico Culiacán en un espacio lleno de magia y convivencia familiar.
Bárbara Apodaca Cabanillas, directora de Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, destacó que esta actividad se ha convertido en una tradición que cada año fortalece los lazos familiares y la convivencia comunitaria.
Agradeció al Ayuntamiento de Culiacán, Fundación Coppel, Arca Continental y Gobierno del Estado por el apoyo para hacer posible esta edición.
Visitantes de distintas edades compartieron su entusiasmo por esta edición.
“Un lugar muy agradable y tranquilo... si a los mayores nos entretiene, a los niños más”, comentó la joven Sania Muñoz Castro.
“Me motivó a salir de la rutina y convivir con mis amigas. Todo está muy padre; vengan con su familia”, dijo Dalia Apodaca Quintero.
La señora María de Jesús Quiñonez destacó los espacios temáticos están muy de acuerdo a la temporada: el túnel, el árbol que habla, el estanque, que todo le resultó muy bonito.
Mientras que Netza Díaz Ureta señaló que esta edición trae novedades a diferencia de otros otros años y que eso está muy bien pues a su hijo le encanta.
”Mi niño está súper encantado. El ambiente es familiar y muy tranquilo”, dijo Aleida Ramírez Castillo.
“No saben lo que se están perdiendo. Todo muy bonito y bien arreglado y el orden todos lo respetamos, felicidades a los promotores de todo esto”, señaló Adalberto Pérez Ponce, quien invitó a más personas a asistir.
Y la niña Iana Samantha Anguiano Pérez compartió su entusiasmo por la diversión en el lugar.
“Me divierto mucho. Iba a ir con mis amigos, pero me vine con mis primas y estoy feliz porque convivo con mi familia”, agregó el niño Daniel Alexei Rodríguez Esquerra.
Además del show de luces, el público ha podido disfrutar de un mercado navideño, experiencias interactivas, muro de los deseos, buzón para Santa Claus, el Árbol sabio, y presentaciones artísticas del ISIC.
La Navidad en el Botánico abre de 18:00 a 22:00 horas, excepto el 24 y 31 de diciembre.
Los boletos están disponibles en la página oficial y en taquilla; lo recaudado se destina al mantenimiento de las 30 hectáreas llenas de vida y naturaleza en el Jardín.