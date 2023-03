“Privilegiando el diálogo y los acuerdos, es que presento a este Honorable Consejo Universitario la propuesta de posponer cualquier acto de movilización o protesta para que la política haga su trabajo y los acuerdos avancen en las mesas de diálogo que hoy se abren”, expresó el rector a los consejeros en Sesión Extraordinaria Permanente modalidad virtual.

De acuerdo a un comunicado, el Rector agradeció a los consejeros y a la comunidad universitaria la confianza demostrada y les pidió seguir en reunión permanente y mantener las rutas de información trazadas para estar alertas al llamado a defender la Autonomía Universitaria; así mismo les comunicó que se continúa con las acciones legales, la cual ha sido la vía más natural para defender los derechos.

Expuso que una ruta que se abrió en el conflicto generado con la publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa es la de la diplomacia basada en un diálogo franco y respetuoso, poniendo la confianza, la verdad y el compromiso social para el logro de acuerdos constructivos, viables y efectivos.

“Estas son las vías en que habremos de mantenernos, pues confiamos plenamente en la justicia, en la comunicación y el diálogo para recuperar la concordia y la estabilidad que todos deseamos”, dijo.

Reiteró que del Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa surgirán modificaciones a planes y programas de estudio y estructuras administrativas, lo que implicará adecuaciones a la normatividad, es decir, a la Ley Orgánica, estatuto general y reglamentos.

“En la UAS estamos abiertos al cambio, pero con visión de futuro, con nuestros valores e ideas propias”, manifestó, al señalar que la Autonomía Universitaria es el principio sagrado que permite a las instituciones de educación superior cumplir con sus misiones académicas, de cobertura educativa, desarrollo de las ciencias, el arte, el humanismo, la transferencia de conocimiento y otras acciones.

“Sin Autonomía no hay Universidad y sin Universidad no hay futuro, es por ello que en esta Casa Rosalina hemos defendido el significado de este derecho el cual jamás ha constituido un regalo o una concesión graciosa, pues la Autonomía no es algo que se conceda, solo se reconoce y debe ser siempre respetada por las autoridades”, precisó.

Agregó que las últimas semanas han sido complejas tras la publicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa que incurrió en una serie de excesos y ante ello la comunidad rosalina asumió defender la autonomía universitaria y a la fecha y ante diversas solicitudes de amparo, la justicia federal ha concedido importantes suspensiones provisionales.

Reconoció a todos los universitarios por el interés demostrado, convicción y civilidad con que se han sumado a la defensa de la Autonomía Universitaria y por mantenerse concentrados en su trabajo académico y los exhortó a seguir cumpliendo con sus responsabilidades en el aula, el laboratorio o la oficina, con la convicción de que lo que importa es la juventud, las familias y la sociedad.

Esta decisión del Consejo Universitario de la UAS se dio a conocer, luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reunió en la Ciudad de México al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.