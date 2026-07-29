Acuerda UGRS y Comisión de Asuntos Agropecuarios trabajar en conjunto para combatir el gusano barrenador en Sinaloa

Para conocer las acciones implementadas para enfrentar la presencia del gusano barrenador en Sinaloa, la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado sostuvo una reunión de trabajo con el presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa y de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, José Alfredo Sáinz Aispuro.

La presidenta de la Comisión, la Diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, destacó que el objetivo del encuentro fue informar a las y los Diputados sobre la situación actual de la plaga, así como explorar las alternativas mediante las cuales el Poder Legislativo pueda contribuir.

“Por eso la gran preocupación para Sinaloa que necesitamos el respaldo total para que no avance este problema, por ello la importancia por parte de la comisión de tener esta reunión de ver de qué manera podemos aportar algo y se sensibilice como tal el Congreso”, expresó.

Durante su exposición, José Alfredo Sáinz explicó que Sinaloa trabajó durante más de 21 meses en medidas preventivas y protocolos sanitarios establecidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo que permitió retrasar la llegada de la plaga al estado.

“Se pudo contener y eso es gracias al esfuerzos de las autoridades y los órganos auxiliares que estuvimos trabajando de la mano, por eso queda demostrado que cuando hay unidad se pueden hacer las cosas”, señaló.

El dirigente ganadero precisó que actualmente existen tres casos confirmados, todos provocados por la contaminación de moscas portadoras del parásito, descartando que la enfermedad haya ingresado por la movilización de ganado proveniente de otras entidades.

Informó que se mantienen brigadas especializadas realizando labores de vigilancia, trampeo y atención inmediata en la zona sur del estado, además de reforzar la capacitación de productores para detectar y atender oportunamente heridas en los animales, principal factor que favorece la infestación.

Asimismo, aclaró que el gusano barrenador no representa un riesgo para el consumo de carne, ya que ningún animal infectado puede ingresar a rastros o comercializarse hasta recibir tratamiento y recuperarse completamente.

“Nosotros como organismo tuvimos una reunión ante el pánico de muchos productores sobre el becerro de tener una baja, pues nosotros nos dimos a la tarea de reunirnos y pedirles de que no se desplomara el precio y que ante contingencias como las que se presentaron se pueden aprovechar a bajar el precio, ellos lo vieron desde luego con la misma sensibilidad y acordamos de que se iba a sostener el precio”, aclaró.

Durante la reunión, los legisladores coincidieron en reconocer el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, la Unión Ganadera Regional y el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Sinaloa para contener la propagación de la plaga y mantener la estabilidad del precio del ganado, evitando afectaciones económicas a las y los productores sinaloenses.

También señalaron la importancia de fortalecer las campañas de información dirigidas tanto a ganaderos como a la población en general, a fin de evitar desinformación y generar una cultura de prevención.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades sanitarias y el sector ganadero, impulsando las acciones para proteger la sanidad pecuaria, así como salvaguardar el patrimonio de las y los productores de Sinaloa.