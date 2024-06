Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y la de Fiscalización acordaron citar a comparecer a siete personas que aspiran a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de determinar su elegibilidad.

En reunión de trabajo, las diputadas y diputados integrantes de ambas Comisiones precisaron que las comparecencias serán el próximo viernes 21 de junio a partir de las 10:00 horas y hasta las 12:15 horas.

Cada persona aspirante contará con 10 minutos para realizar una exposición libre, relacionada con un caso teórico-práctico que se relacione con las actividades que desarrollarán en caso de ser electa, y luego cinco minutos más para responder dos preguntas preelaboradas y que serán tomadas al azar.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación participaron las diputadas y diputados Gloria Himelda Félix Niebla, Luz María Torres Noriega, Guadalupe Ernesto García Cota y Verónica Guadalupe Bátiz Acosta, presidenta y vocales, respectivamente.

Por la Comisión de Fiscalización participaron los diputados y diputadas Sergio Mario Arredondo Salas, Marco Antonio Zazueta Zazueta, Adolfo Beltrán Corrales, Mónica Armenta Elenes, Guadalupe Ernesto García Cota y Nela Rosiely Sánchez Sánchez, presidente, secretario y vocales, respectivamente.

Antes de aprobar las comparecencias, las diputadas y diputados de las dos Comisiones determinaron desestimar los registros de dos personas aspirantes: Edmundo Salazar González y Brenda Karina Velázquez Calderón.

En el primer caso por no contar al día de su designación con antigüedad mínima de cinco años con título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

En el segundo caso por no haber presentado copia certificada de título profesional, además, no presentar constancias para acreditar la experiencia y su currículum no contiene firma autógrafa.

Las personas aspirantes a comparecer y los horarios en que lo harán son los siguientes:

1. María Verónica Salazar González, de 10:00 a 10:15 horas.

2. Julián Omar Arteaga Ríos, de 10:20 a 10:35 horas.

3. Irma Lorena Portillo López, de 10:40 a 10:55 horas.

4. Elia Carolina Zavala Pérez, de 11:00 a 11:15 horas.

5. Juan Ramón Bojórquez Cempoalt, de 11:20 a 11:35 horas.

6. Jorge Alberto Lara Rodríguez, de 11:40 a 11:55 horas.

7. Michelle Adriana Pineda Prado, de 12:00 a 12:15 horas.

Las comparecencias serán públicas y a su vez serán transmitidas en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con que cuenta el Congreso del Estado.

Para valorar el desempeño de las personas aspirantes durante sus comparecencias, las diputadas y diputados podrán tomar en consideración los siguientes elementos:

* Dominio del tema en relación al control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas.

* Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y uso adecuado del lenguaje.

* Capacidad de síntesis.

* Sentido crítico en el razonamiento.

* Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano Interno de Control del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

* Visión congruente con los propósitos y principios constitucionales en materia de control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades administrativas, y

* Capacidad de responder de forma clara, concisa y precisa a las preguntas que se le plantearán.