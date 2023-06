“Primero, vamos a buscar que se construya un precio razonable para las toneladas que no entrarían en el esquema, los productores han hablado de cuatro millones, no necesariamente el precio de garantía, 6 mil 965 pesos, un precio razonable y para eso tiene que haber tres voluntades: una, la de los productores que ya están de acuerdo en que estarían dispuestos a bajarle al precio de garantía; dos, que el gobierno pudiera aportar de manera adicional; y tres, que los grandes compradores le pongan, le metan, y realmente contribuyan a que se mejore el precio”, dijo ante los medios de comunicación el mandatario estatal.

Otro acuerdo fue el compromiso del mandatario estatal de interceder ante la Fiscalía General de la República, a afecto de evitar detenciones en contra de los dirigentes que encabezaron la toma del aeropuerto.

“Yo no sé el procedimiento, pero no quiero que haya presos por que luchen, esté o no de acuerdo con ellos”, dijo.

También se acordó empezar a pagar el maíz que ya se acopió en las bodegas, pues esto será un factor que incentive a los grandes compradores a también a iniciar con sus compras, al reducirse la oferta de la cosecha.

El líder del movimiento Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, informó que las manifestaciones de agricultores quedarán desactivadas ante la propuesta del Mandatario estatal.

“Con esto se desactiva. Hemos llegado a un acuerdo básico. Hay voluntad por que mejore el plan de comercialización de Segalmex”, refirió.