Acuerdan Gobierno de Sinaloa y Marina reforzar seguridad y recuperar espacios públicos en Mazatlán

El Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de Marina acordaron reforzar la coordinación en materia de seguridad, recuperar espacios públicos e impulsar la actividad económica, durante una reunión encabezada por la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en Mazatlán.

El encuentro realizado este sábado contó con la participación del Secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como representantes de los principales sectores empresariales del estado, con el objetivo de establecer acuerdos y fortalecer la colaboración entre autoridades y sociedad.

A través de sus redes sociales, Domínguez Nava afirmó que “la seguridad y la tranquilidad de las familias sinaloenses son prioridad” para los gobiernos federal y estatal.

La Gobernadora agregó que las autoridades continúan trabajando en “coordinación absoluta con el Gobierno de México”, además de sumar esfuerzos con los distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con el comunicado conjunto, la Secretaría de Marina mantiene desplegados más de mil 600 elementos adicionales en Sinaloa, particularmente en Mazatlán, para fortalecer las acciones de vigilancia y seguridad.