$!Acuerdan precio de $6 mil por tonelada de maíz para productores de Sinaloa

Productores agrícolas de Sinaloa y autoridades federales y estatales acordaron en la Ciudad de México un precio de garantía de 6 mil pesos por tonelada de maíz.

El Gobierno federal aportará para alcanzar ese precio mil 300 pesos por tonelada, mientras que el Gobierno de Sinaloa otorgará 400 pesos.

En una publicación en redes sociales, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó que en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se alcanzaron esos acuerdos.

“Esto cubre la totalidad de la superficie sembrada y a los más de 25 mil productores sinaloenses de maíz blanco”, indicó.

Este acuerdo, añadió, implica un apoyo histórico de 6 mil millones de pesos para la producción de Sinaloa, y es la primera vez que es para todos sin importar la superficie.