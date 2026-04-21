$!Acuerdan precio de $6 mil por tonelada de maíz para productores de Sinaloa

Productores agrícolas de Sinaloa y autoridades federales y estatales acordaron en la Ciudad de México un precio de garantía de 6 mil pesos por tonelada de maíz.
El Gobierno federal aportará para alcanzar ese precio mil 300 pesos por tonelada, mientras que el Gobierno de Sinaloa otorgará 400 pesos.
En una publicación en redes sociales, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó que en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, se alcanzaron esos acuerdos.
“Esto cubre la totalidad de la superficie sembrada y a los más de 25 mil productores sinaloenses de maíz blanco”, indicó.
Este acuerdo, añadió, implica un apoyo histórico de 6 mil millones de pesos para la producción de Sinaloa, y es la primera vez que es para todos sin importar la superficie.
En un comunicado, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que después de los acuerdos realizados en busca de un apoyo a productores de maíz sinaloenses, el Gobierno federal y estatal aportarán mil 700 pesos por tonelada del grano, que serán entregados en cuanto se empiece a comercializar la cosecha del ciclo otoño-invierno 2025-2026.
Precisó que en todo momento, los acuerdos realizados con el Gobierno federal, fueron en el sentido de fortalecer la actividad agrícola de Sinaloa, en negociaciones permanentes encabezadas también por el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel.
Para tal efecto, confirmó, el apoyo a los productores de maíz blanco de Sinaloa va a cubrir a los 25 mil 504 productores del Estado y las 350 mil hectáreas del presente ciclo agrícola, dando una cobertura de hasta 10 toneladas por hectárea cultivada.
Rocha Moya explicó que el incentivo consistirá de tres componentes: un monto de 800 pesos aportado por la Federación, un monto de 400 pesos aportado por el Gobierno del Estado y, además, un subsidio a la tasa de interés y al seguro de 500 pesos por tonelada.
Destacó que en cumplimiento a la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se llegó a este acuerdo para otorgar un apoyo total de mil 700 pesos por tonelada, lo que, sumado al precio internacional vigente y las bases, permite alcanzar un precio equivalente de 6 mil pesos por tonelada al día de hoy.
Reconoció que el campo atraviesa una situación muy complicada, pero que tanto el Gobierno de México como el Gobierno de Sinaloa están realizando un esfuerzo sin precedentes para apoyar a todos los productores.
Al mismo tiempo, agregó, se está realizando un trabajo de reestructura a fondo para que, durante la próxima cosecha, se tenga un escenario muy distinto, tanto a nivel financiamiento, como de insumos y comercialización.