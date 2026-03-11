Acuerdan productores e industria base de 65 dólares para comercializar maíz de Sinaloa

Productores agrícolas, representantes de la industria y autoridades federales acordaron establecer una base de 65 dólares por tonelada para la comercialización del maíz sinaloense correspondiente al ciclo agrícola otoño–invierno 2025-2026.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Agricultura del Gobierno federal para revisar el esquema de venta de la próxima cosecha y generar condiciones de certidumbre para los agricultores ante el inicio del periodo de trilla.

De acuerdo con el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, la base acordada será aplicable para la industria harinera, el sector pecuario y los centros de acopio, con la finalidad de homologar condiciones en la compra del grano.

Además, se planteó que las adquisiciones anticipadas puedan comenzar a partir del viernes 13 de marzo en el Estado, con la participación de empresas harineras, bodegueros y compradores vinculados al sector pecuario.

Durante el encuentro también se acordó conformar una mesa de trabajo entre productores, autoridades y actores de la cadena agroalimentaria para elaborar un esquema de ordenamiento en la producción y comercialización del maíz.

Este sistema contemplaría aspectos como financiamiento, coberturas de precios, adquisición de insumos, logística de transporte y mecanismos de comercialización para la totalidad de la cosecha del ciclo 2025-2026.

En la reunión participaron funcionarios federales designados para atender el proceso de comercialización del grano, entre ellos Carlos Augusto Morales, secretario particular de la Presidencia; Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Columba López, subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, y Héctor Arronte Calderón, coordinador general de Comercialización y Financiamiento de la Secretaría de Agricultura.

Productores asistentes expusieron las condiciones que enfrenta actualmente el sector y coincidieron en la necesidad de mantener coordinación entre el Gobierno federal, el Gobierno de Sinaloa y los distintos participantes de la cadena productiva para asegurar que la cosecha pueda colocarse en el mercado nacional.

Entre los representantes del sector agrícola que acudieron al encuentro estuvieron dirigentes de asociaciones de productores, líderes campesinos y empresarios agrícolas, quienes plantearon propuestas para fortalecer la comercialización del maíz sinaloense.

Las autoridades señalaron que el objetivo de los acuerdos es facilitar la venta ordenada del grano y dar certidumbre a miles de productores del estado, cuya actividad representa uno de los pilares de la economía agrícola de Sinaloa.