Acuerdo para compra de maíz da alivio inicial a productores de Sinaloa

El acuerdo alcanzado entre productores, comercializadores, industria harinera y autoridades de los gobiernos estatal y federal para iniciar la compra de 1.1 millones de toneladas de maíz sinaloense representa un respiro para el sector agrícola, aunque aún queda pendiente garantizar mercado para el total de la producción del Estado.

Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina Sinaloa, consideró que el entendimiento logrado entre los distintos actores del sector abre una primera vía para enfrentar la incertidumbre generada por la caída en los precios internacionales del grano.

El dirigente destacó que la instalación de una mesa de diálogo entre productores, industria y autoridades permitió avanzar hacia acuerdos concretos que buscan dar estabilidad al mercado del maíz en la entidad.

De acuerdo con lo planteado en el encuentro, las compras del grano comenzarán a partir del 13 de marzo con una base homologada de 65 dólares por tonelada, lo que, según Espinoza Laguna, envía una señal positiva para miles de productores que enfrentan presiones por los costos de producción y la volatilidad de los precios.

Señaló que el cultivo de maíz tiene un peso estratégico para Sinaloa, al ser uno de los principales proveedores de maíz blanco en el País, por lo que consideró relevante que la industria se comprometa a priorizar la adquisición de producción nacional antes de recurrir a importaciones.

El líder campesino también reconoció la participación del Gobierno federal en las negociaciones que permitieron alcanzar el acuerdo, y destacó el impulso para mantener una mesa permanente de trabajo orientada a construir un nuevo esquema de comercialización del grano.

Sin embargo, advirtió que el acuerdo debe verse como un primer paso para atender la problemática del sector y no como una solución definitiva.

Explicó que uno de los principales retos será lograr que el plan permita colocar en el mercado la totalidad de la cosecha proyectada para Sinaloa, cercana a los cuatro millones de toneladas, y que los beneficios se reflejen en más de 25 mil productores, especialmente en los de menor escala.

Espinoza Laguna añadió que dentro de las propuestas planteadas se encuentra avanzar hacia la creación de un Sistema Mexicano de Ordenamiento del Mercado del Maíz, con reglas claras que brinden certidumbre a los agricultores desde antes del ciclo de siembra hasta el momento de comercializar la cosecha.

El dirigente reiteró que la organización campesina mantendrá su participación en los espacios de diálogo con autoridades e industria, con el objetivo de fortalecer la rentabilidad del cultivo y contribuir a la seguridad alimentaria del País.