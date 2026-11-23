La Fiscalía General del Estado de Sinaloa acumuló 106 mil 146 procedimientos pendientes de concluir al cierre de 2025, en un contexto marcado por la violencia homicida, el ingreso de miles de carpetas de investigación y el incremento de órdenes judiciales sin cumplir.

De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la institución abrió 37 mil 983 carpetas de investigación durante el año pasado, mientras que su plantilla laboral estuvo integrada por 2 mil 014 personas servidoras públicas.

El rezago comprende procedimientos pendientes tanto en la etapa de investigación inicial como en la complementaria del Sistema Penal Acusatorio, lo que refleja la dimensión de los asuntos que permanecían sin una conclusión al finalizar el periodo.

A esta carga se sumaban 10 mil 306 investigaciones pendientes de concluir en el Sistema Tradicional, correspondiente a averiguaciones previas iniciadas antes de la implementación del modelo acusatorio.

Otro indicador que muestra las dificultades para avanzar en la procuración de justicia es el cumplimiento de órdenes judiciales.

Durante 2025, los jueces de control giraron mil 323 órdenes de aprehensión, comparecencia y citación, mientras que la Fiscalía reportó mil 003 mandamientos concluidos.

De esta manera, las órdenes pendientes aumentaron de mil 309 al inicio del año a mil 629 al cierre, un incremento de 24.4 por ciento.



Violencia letal y feminicidios

El diagnóstico también dimensiona la violencia que enfrenta Sinaloa.

Durante 2025 se registraron 2 mil 878 víctimas de homicidio doloso, homicidio culposo y feminicidio, tanto consumado como en grado de tentativa, en las investigaciones del fuero común, de acuerdo a las cifras contenidas en el informe del INEGI.

De ese total, 2 mil 123 correspondieron a víctimas de homicidio doloso consumado, de las cuales 2 mil 52 eran hombres y 71 mujeres.

En cuanto a la violencia feminicida, Sinaloa registró 76 víctimas de feminicidio consumado y otras 20 en grado de tentativa.

Con los 76 casos consumados, la entidad se ubicó en el primer lugar nacional, al concentrar el 10.1 por ciento de las 752 víctimas registradas en el País.

El panorama de violencia también se refleja en los aseguramientos de armamento realizados por la Fiscalía General de la República.

Según el censo, Sinaloa concentró 3 mil 11 armas de fuego aseguradas durante 2025, equivalentes al 12.9 por ciento de las 23 mil 384 registradas a nivel nacional.

De las armas aseguradas en la entidad, 2 mil 49 eran largas, 838 cortas, 119 de fabricación artesanal y cinco no fueron identificadas.

Capacidad institucional

Para atender sus atribuciones, la Fiscalía estatal ejerció un presupuesto de 957 millones de pesos durante 2025 y contó con 117 unidades organizacionales, entre agencias del Ministerio Público, áreas administrativas y dependencias con funciones mixtas.

De las 2 mil 14 personas servidoras públicas adscritas a la institución, 924 eran mujeres y mil 90 hombres.

En el mismo periodo, la Fiscalía inició 37 mil 983 carpetas de investigación en el Sistema Penal Acusatorio. En 17 mil 797 de ellas, equivalentes al 46.8 por ciento, no se tenía una persona imputada identificada al momento de iniciar la investigación.

En contraste, 17 mil 431 carpetas comenzaron con una persona imputada identificada o detenida, mientras que 2 mil 755 presentaron condiciones mixtas.

Respecto a la judicialización, los agentes del Ministerio Público formularon imputación contra 4 mil 352 personas. De ellas, 3 mil 751 fueron vinculadas a proceso y 248 recibieron una resolución de no vinculación.

El censo también documentó la operación de 14 oficinas de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en las que se iniciaron 2 mil 869 expedientes durante 2025.

Estos mecanismos permiten buscar acuerdos reparatorios mediante procedimientos como la mediación y la conciliación, como una alternativa al proceso penal ordinario en los casos legalmente procedentes.

Las cifras muestran una Fiscalía que enfrenta una elevada carga de investigación y un importante inventario de procedimientos pendientes, mientras Sinaloa se mantiene entre las entidades con mayor número de víctimas de violencia letal y ocupa el primer lugar nacional en feminicidios consumados.