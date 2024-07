Posterior a esto, Velázquez Yves acudió a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAS, en donde le informaron que consultarían su situación con Lizárraga Otero, pero, dijo, nunca le llamaron.

Tras las circunstancias presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien la remitió a la UAS y cuya respuesta fue que en ningún momento Velázquez Yves entregó dicha documentación.

“En pocas palabras Rectoría, la Universidad Autónoma de Sinaloa, dice que yo jamás me presenté con esos documentos. Obviamente me siento muy ofendido, difamado”, sostuvo.

“No se vale que extravíen o roben documentos en Rectoría, o sea, eso yo no me lo creo y nadie lo cree (...) inclusive demuestra que hay un descontrol de recepción porque si ustedes se dan cuenta no están foliados, no utilizan ningún folio”.

Algunas copias de esta investigación, afirmó, están turnadas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, mismo que se envió a la titular de esta última dependencia, Graciela Domínguez Nava.

Asimismo, aseguró que el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gamez Mendívil, tiene conocimiento del documento y está avalado por el Instituto Mexicano Tecnología del Agua y por factibilidad por el titular de la Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa y la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.