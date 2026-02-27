Acusa Coparmex Sinaloa exclusión del Gobierno federal en diálogos con el sector empresarial

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta denunció exclusión del Gobierno federal durante los diálogos que han mantenido con el sector empresarial en el Estado.

Señaló que no han sido considerados en reuniones ni escuchados en sus demandas.

La dirigente empresarial aseguró que han buscado acercamiento con la Mandataria federal, pero acusó que no se les ha permitido participar ni expresar sus preocupaciones, mientras se privilegia a otros sectores.

“No nos invita [a Coparmex] somos el patito feo, porque le estamos pidiendo lo que queremos los ciudadanos y siempre es una simulación”, acusó.

Sostuvo que incluso en el encuentro con empresarios anunciado en Mazatlán durante la vista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se convocó a organismos empresariales de la Intercamaral de Culiacán.

“Realmente invitar a los empresarios es invitar a todos los sectores, yo le pregunté a la Intercamaral si los habían invitado y no, a ninguno lo invitaron, entonces es una lástima que hable de empresarios cuando habla de amigos, probablemente son sus amigos, no los empresarios”.

Señaló que la principal exigencia del sector es que el Gobierno federal priorice la seguridad ante el contexto de violencia que enfrenta la entidad.

Consideró que otros temas, como la reforma electoral, no responden a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

La presidenta del organismo afirmó que los hechos violentos registrados tras la muerte del “El Mencho”, en Jalisco marcaron un “antes y un después”.

En ese sentido, advirtió que la violencia que afecta a Sinaloa comienza a replicarse en otras regiones del País, lo que consideró un fenómeno preocupante.

De cara a la visita de la Presidenta a Culiacán, indicó que el organismo empresarial no contempla buscar una reunión formal, pues existen otras prioridades frente a la situación de inseguridad y sus efectos económicos.

“Ahorita nosotros ya no [buscaremos el dialogo] la verdad es que tenemos otras cosas mejores que hacer que ser simuladores, es una vergüenza ver, por ejemplo ahorita que me estaban mandando fotos donde agradecen a la Presidenta los de la UAS, por Dios, es una simulación, tenemos cosas mejores [qué hacer]”.

““Ahorita viendo cómo sobrevivimos a esta falta de empatía de la Presidenta por la seguridad y que venga aquí a decir que todo está bien, la verdad que es ir a engordarle el caldo a la Presidenta”.

Sobre el impacto en el sector productivo, señaló que la permanencia de las empresas ha dependido del compromiso de la sociedad y de los propios empresarios, más que de las estrategias del Gobierno federal.

“Porque el nivel de compromiso y responsabilidad y de voluntad que tenemos la sociedad, para salir adelante, es lo que nos ha llevado a seguir. No son las estrategias que ha hecho el gobierno federal”.

No obstante, reconoció la labor del Ejército y de la Guardia Nacional en tareas de contención, aunque expresó preocupación por la posible reducción de elementos de seguridad en la entidad, al advertir que la violencia aumenta sin que se incremente el número de efectivos.