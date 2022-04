Acusa delegado del PRI que Morena utiliza recursos públicos para acarreo de personas en Sinaloa

El Delegado en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional, Luis Enrique Benítez Ojeda, señaló que los militantes y políticos de Morena han utilizado recursos públicos para incurrir en prácticas que tanto criticaban, como el acarreo de personas.

El también Diputado federal de Durango afirmó que los gobiernos morenistas están obligando a acudir a las urnas tanto a los miembros de las corporaciones policiales como a los elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional.

“Salieron más hábiles que nosotros en los tiempos en que el PRI movilizaba gente, hoy ellos utilizan toda la fuerza del estado de manera cínica, incluido, el Secretario de Gobernación, la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, se que los están obligando a que vayan a votar, hasta los integrantes de las corporaciones y de todos estos ejércitos, entonces, es lamentable que ellos hayan incurrido tanto en las prácticas que criticaban”, declaró.

De acuerdo con el legislador, no se obtendrá ni la mitad de votos proyectados para que la consulta sea vinculante, a pesar de que Morena le pagará a su militancia para que asista a votar.

“No veo que vaya a obtener ni siquiera la mitad de la proyección que ellos puedan traer y esto nos va a dar una idea porque van a movilizar a su base y van a llevarla a votar y con dinero público han estado organizando que vayan a las urnas, y como no va a haber respuesta, a la gente no le interesa si no están informada, a las elecciones no van, menos a esta consulta, pues les va a ir muy mal”, dijo.

Benítez Ojeda invitó a la ciudadanía a no participar en la consulta de Revocación de Mandato, pues también es parte de la democracia decidir si participar o no en dicha actividad.

“Yo a los mexicanos y a los sinaloenses de buena fe, que quieren a este país y que aman a su tierra, los invito a que una expresión de la democracia también es decidir no votar, no hay que ir a votar, no tiene caso”, finalizó.

La dirigencia del PRI en Sinaloa ha insistido en que la consulta de Revocación de Mandato es un ejercicio costoso, sin sentido, en donde no gana la ciudadanía ni el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no obtendrá los mismos votos que obtuvo cuando ganó la elección por la presidencia.