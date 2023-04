Tras la polémica y confrontación política que provocó la aprobación de la Ley de Educación Superior por el Congreso del Estado, la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, coordinadora de la bancada del Partido Sinaloense, acusó que son excluidas tras oponerse a la legislación.

“Nos están discriminando de muchas actividades en las que nosotros estamos de acuerdo y no nos invitan; no nos invitan con el Gobernador, ayer se reunió con sector agropecuario, está el problema del precio del maíz, y la Comisión en pleno no fue, solamente fue el presidente y la secretaria”, explicó la diputada pasista.

Dijo que al principio de la Legislatura trabajaron en común, incluyendo iniciativas de todos los partidos; señaló que la situación inició a raíz de la confrontación por el tema de la Ley de Educación Superior aprobada el 15 de febrero, con el voto en contra de las diputadas del PAS.

“Nosotros estamos a favor de la ley, pero solamente en tres o cuatro articulados, es la situación que nosotros desde el inicio, desde las reuniones de la comisión señalamos las observaciones que se estaban cayendo en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad”, señaló.

Montes Álvarez señaló que además de no ser invitadas a reuniones, tampoco son consideradas las iniciativas que presentan, porque en la reunión de la Comisión de Protocolo que habrá esta semana, fueron incluidas propuestas de todos los partidos excepto del PAS.

“Hoy hay una reunión de la Comisión de Protocolo y no va ninguna iniciativa del PAS y tenemos seis iniciativas presentadas, y no van en el formato que hoy tienen”, expuso.

“Es político, nos quieren hacer a un lado, ¿por qué nos hacen a un lado?”.