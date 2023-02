El Diputado José Manuel Luque Rojas acusó al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, de agredirlo verbalmente en el evento de inauguración de la Expo Agro en Culiacán.

En entrevista con Noroeste narró que llegó al evento inaugural en donde se encontró al Rector, quien iba acompañado por Jorge Milán Carrillo, Secretario Académico de la Rectoría de la UAS.

“Cuando me vio venir Jorge Milán dice ‘aguas’, en el lenguaje de los universitarios a veces nos decimos ese tipo de cosas, pero no pensé que tuviera las connotaciones que iba a tener”, recordó Luque Rojas.

Se acercó y saludó a Milán Carrillo, y luego al Rector, a quien no reconoció de primera vista porque traía un sombrero, pero lo saludó forzadamente.

“Me dice una frase así como ‘¿y por qué me saludas?’ y yo le digo ‘bueno, Rector, usted y yo habíamos quedado en que íbamos a platicar antes del dictamen”, narró.

“Entonces me dice ‘no, no, no, a la chingada, yo no hablo con perros, hablo con el dueño de los perros’; le digo, ‘¿pero a qué viene esto?, ‘tú sabes muy bien a qué me refiero’; ‘no lo sé’, le digo, y me dice, ‘le reitero que no hablo con los perros, hablo con el dueño de los perros, tú decidiste estar en la jauría de Feliciano y no tengo nada qué hablar contigo’, y se alejó”.

La situación fue dada a conocer tras la filtración de un audio del diputado Luque Rojas en el que narró lo ocurrido a sus compañeros de bancada en el Congreso del Estado.

En entrevista con Noroeste, dijo sorprenderse de la reacción del Rector, quien le reiteró por tercera vez la misma frase del porqué no habló con él, luego el legislador se retiró al pabellón al que se dirigía previo al altercado.

“Y me puse a pensar que finalmente estamos en manos, la pobre universidad, está en manos de un grupo político que constituyeron un partido a costillas del personal, los empleados de la universidad y ahora están aferrados a que cualquier cosa que ellos vean como una potencial amenaza a esa hegemonía, no les preocupa tanto tener un proyecto de universidad, sino mantener el proyecto político cuya base está en la universidad”, expresó.

Después de lo ocurrido, informó de la situación al Grupo Parlamentario de Morena, y al Diputado Feliciano Castro Meléndrez, coordinador de los legisladores de Morena; al Diputado Ambrocio Chávez Chávez, también morenista e integrante de la Comisión de Educación que preside Luque Rojas; y al Gobernador Rubén Rocha Moya, quienes le manifestaron que la situación es inaceptable, según narró el mismo Diputado.

“Yo le exijo al Rector una disculpa pública a mi persona y al Congreso, porque no solamente me agravió a mí en lo personal, agravió a la institución que represento”, recalcó.

“No me parece justo que, porque ellos piensen que en alguna de las palabras que están establecidas en el decreto, sientan amenazada su hegemonía grosera que tienen en la universidad, pues les dé por utilizar este tipo de agravios, yo creo que se debe desagraviar al Congreso”.

Sin embargo, afirmó que no es la primera vez que tiene una confrotación verbal similar. Recordó que a finales de enero, cuando acudió al informe de la Diputada federal Ana Ayala en la Universidad Autónoma Indígena de México, recibió un reclamo del líder político del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Narró que se encontró con el también ex Secretario de Salud estatal, que acudió al mismo evento y se encontraba a unos pasos de él.

“Y se dirige directamente a mí y en una actitud así con la cara enrojecida me dice ‘quiero decirte que yo no soy ningún delincuente’, a mí me extrañó demasiado, yo jamás he mencionado, me he referido a este señor como tal, a Héctor Melesio Cuén Ojeda”, comentó Luque Rojas.

“Luego caí en cuenta, porque el propio Rector que estaba ahí presente, me dijo que le habían informado de México que yo había compartido en el Grupo Parlamentario una captura de pantalla en la que llamaba delincuente a Cuén”.

Tras lo ocurrió les comentó que estaban en un error, afirmó que un día llegó al Grupo Parlamentario y hubo una publicación de la toma de protesta que hizo Cuén Ojeda a los integrantes del comité que de apoyo a Adán Augusto López Hernández en sus aspiraciones presidenciales, la cual fue en octubre del 2022.

“Alguien tomó esa nota de Ríodoce que dio cuenta de ese evento y le puso DelinCUÉNte, así con Cuén con mayúsculas y el resto con minúsculas, y haciendo referencia que le habían, a que quería estar en la 4T”, afirmó.

La acusación de la persona que hizo la captura de pantalla es que Ríodoce había hecho la publicación, recordó el Diputado.

“Finalmente yo pedí que me ayudaran a buscar la publicación en ‘feis’ (Facebook) y la nota de Ríodoce, entonces ya la encontraron y me la enviaron, y yo lo que hice fue compartirla en el Grupo Parlamentario, lo paradójico del asunto aclarando que Ríodoce era un periódico honorable, que no iba a publicar una cosa así”, afirmó.

“Y de pasada también defendiendo la honorabilidad de Héctor Melesio de que no se le estaba llamando así de esa manera, en ningún momento yo hice una cosa así y alguien le tomó una captura de pantalla, le llegó a Cuén de esa manera, que yo lo había compartido, o que lo había subido, cuando lo que pasó fue exactamente lo que te estoy diciendo”.

Dijo que entonces tenía una entrevista pendiente con Madueña Molina, Rector de la UAS, porque acordaron verse para revisar el decreto de la Ley de Educación Superior, pero después de lo ocurrido con Cuén Ojeda ya no le volvió a hablar el Rector y no se vieron.

A raíz de las filtraciones, consideró que hay fuego amigo dentro del grupo de diputadas y diputados de Morena en el Congreso del Estado.

N: ¿Cree que haya en la bancada gente allegada al PAS?

Estoy segurísimo de eso. De hecho ya lo comentábamos en el grupo y lo hemos dicho cada vez que hay una situación de ese tipo, porque Héctor Melesio termina enterándose de todo.

Afirmó que pese a los ataques verbales, no cree tener otro tipo de represalias en su contra.

“No creo que se atrevan. Yo ya le he informado al Gobernador, el Congreso está al tanto de eso, y francamente pienso que... estoy tranquilo, pienso que cuando menos por interés propio deben de comportarse de manera institucional en este caso”.