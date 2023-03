El Diputado José Manuel Luque Rojas criticó las declaraciones del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, en la que afirmó que un Juez suspendió detuvo la Ley de Educación Superior.

“Con aquella facilidad que mienten, van a la radio, van a los noticieros a decir que ya está frenada la ley, que no puede aplicar, es totalmente falso”, sentenció el Legislador local.

“Las instituciones tenemos la obligación de no mentir a la gente, y parece ser que esa es una conducta que la universidad ha asumido en los últimos días”.

Dijo que solamente hay dos maneras para que no se aplique una ley emitida por el Congreso de la Unión o por los congresos de los estados, una de ellas es a través de una acción de inconstitucionalidad promovida por el 33 por ciento de las y los legisladores; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o la Fiscalía General de la República.

“Y ninguna de esas instituciones ha interpuesto ningún recurso, entonces ¿cómo se va a suspender la ley, la aplicación de la ley si no hay ningún recurso?”, refirió.

La otra opción es una controversia constitucional que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Solamente la Corte puede hacerlo, los jueces federales solamente pueden amparar partes muy específicas a derecho de individuos, de personas”, detalló.

“Él no tiene porqué saber derecho porque es médico, pero tiene un equipo ahí muy, que yo sepa, muy profesional, gente que sabe de derecho y aun así nos quieren ver la cara; una ley no lo puede suspender más que la Corte, y no hay ningún recurso en la Corte”.

Este miércoles el Rector de la UAS declaró a medios de comunicación que el Juez Octavo de Distrito falló a favor de la universidad en los actos que reclamó sobre 11 inconsistencias que detectaron en la Ley de Educación Superior que fue aprobada el pasado 15 de febrero en el Congreso del Estado.

“Entonces eso de que la UAS está amparada, está protegida, de que los diputados no nos metamos es parte del discurso, es parte de la propaganda y como la gente no entiende de leyes, a ellos se les hace muy fácil, pero nosotros tenemos la obligación de aclararle a la gente que siguen mintiendo”, respondió Luque Rojas.

Recalcó que la Ley de Educación Superior está vigente en todas sus partes, para la UAS y para todas las instituciones de educación superior, lo cual fue anunciado por el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, el martes en la noche tras las declaraciones del rector y después de que el Legislativo recibiera comunicados del Juez Octavo de Distrito.

Admitió Luque Rojas que sí les concedieron cuatro amparos a consejeros universitarios en su carácter de profesores para que no les apliquen la evaluación contenida en el artículo 59 de la Ley de Educación Superior.

En el caso de la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UAS, señaló que no toca la vigencia de las autoridades de la universidad.

“En todo caso, que sea la comunidad universitaria y la sociedad la que juzgue esta conducta reiterada del rector de estar mintiéndole a la sociedad y a la comunidad universitaria, y sobre todo también la actitud que asume el equipo jurídico del Rector”, comentó.