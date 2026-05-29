Acusa Erika Sánchez opacidad y desconexión del Ayuntamiento ante crisis de violencia en Culiacán

CULIACÁN._ En sesión ordinaria del Cabildo de Culiacán, la regidora priista, Erika Sánchez Martínez, denunció una gestión marcada por la falta de transparencia y señaló que la administración municipal ha ignorado la crisis de la ciudadanía para centrarse en temas banales.

La integrante del cuerpo de regidores manifestó su preocupación por el manejo de las finanzas públicas, calificando al actual periodo como uno de los menos claros en la historia de la capital sinaloense.

“Hasta ahora se busca por parte de este Ayuntamiento tomar en cuenta las opiniones de la ciudadanía y no, no es para atender ninguna de todas las demandas que se han presentado producto de la crisis de violencia”, señaló Sánchez Martínez.

La regidora resaltó que existen egresos desproporcionados, específicamente en lo que respecta al abastecimiento de carburantes y al mantenimiento de la flotilla vehicular, rubros que en conjunto superan los 750 millones de pesos en un periodo de dos años.

“El gasto millonario en combustibles, que solo en 2025 y 2026 asciende a más de 450 millones de pesos, o qué pasa con la reparación de vehículos, que también este gasto nos ha costado a los culiacanenses más de 300 millones de pesos”, compartió.

Asimismo, hizo eco de investigaciones que sugieren la existencia de esquemas de contratación irregular que favorecen a un grupo selecto de empresarios vinculados con figuras políticas de alto nivel.

Según la denuncia, estas prácticas incluirían la manipulación de licitaciones y la fragmentación de contratos para evadir controles legales en diversas dependencias municipales.

La regidora criticó que, mientras la ciudad enfrenta una ola de violencia que cobra la vida de menores y jóvenes en diversos sectores, el Ayuntamiento dedique esfuerzos a consultar a la población sobre el destino del reloj floral.

Para Sánchez Martínez, es inaceptable que se priorice la ubicación de un objeto de casi un millón de pesos mientras el sector comercial y las instituciones educativas carecen de medidas básicas de protección y vigilancia.

En su intervención, expuso que el clima de hostilidad ha tenido repercusiones económicas y demográficas graves, citando estadísticas oficiales que muestran una disminución de la fuerza laboral y una migración forzada de miles de habitantes que huyen de la inseguridad en la capital.

Como medida urgente para revertir la situación, la edil planteó la necesidad de que el Municipio solicite formalmente un estado de excepción administrativa y de seguridad.

Esta iniciativa busca que Culiacán pueda acceder a recursos extraordinarios de la Federación y establecer una estrategia de seguridad conjunta con fuerzas federales para combatir la impunidad.

La propuesta también contempla la gestión de apoyos financieros con instituciones bancarias, tales como la renegociación de deudas y la suspensión temporal de intereses, con el fin de evitar el colapso de los pequeños y medianos negocios que han sido víctimas indirectas del conflicto.

Finalmente, la regidora exhortó a sus compañeros de Cabildo a romper el silencio y reconocer la magnitud de la crisis social que atraviesa el municipio.