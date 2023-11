CULIACÁN._ El ahora aspirante de Morena al Senado de la República, Jesús Estrada Ferreiro, acusó que integrantes de su partido buscan afectarle u obstaculizarle en su búsqueda por el cargo.

“Ya me están están jugando (chueco), ya me están bloqueando, ya están haciendo declaraciones de que no voy a llegar porque estoy inhabilitado, que tengo un proceso (penal), es un proceso inventado por el Gobierno”, declaró.

El ex Alcalde de Culiacán manifestó confiar plenamente en que la gente le apoye, además de estar convencido de aparecer en las boletas electorales para 2024; sin embargo, aseguró que en el proceso interno de Morena no será el pueblo quien decida a los abanderados del partido.