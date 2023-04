Minutos antes de ingresar al Centro de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Jesús Estrada Ferreiro acusó que no hay fundamento alguno para sostener la denuncia en su contra, y señaló que solo se trata de hacer daño en su contra.

Expresó que no conocen a la persona que denunció, además de indicar que ni siquiera tiene algún interés jurídico para haberlo hecho.

“Un tal Ayón, que no lo conocemos, es un tipo que no sabe nada de esto, por lo tanto no tiene legitimación para pedir una investigación, ¿cuál es su interés jurídico? Ninguno”, declaró.

Asimismo, dijo que al tratarse de un asunto administrativo, no hay razón para investigar, y agregó que la síndica procuradora no presentó denuncia en su contra.

Por otro lado, aseguró que todo se trata de una estrategia para prolongar el proceso e impedir que pueda participar como candidato al Senado ni a algún otro cargo político.

“Es una marranada del Gobierno, para destituirme sin ninguna razón justificada, quedarse con el Ayuntamiento y seguir robando al pueblo”, afirmó Estrada Ferreiro.