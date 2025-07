$!Acusa Fiscalía sobreprecio de $42 millones en renta de patrullas en Gobierno de Vargas Landeros

De nueve ex funcionarios señalados en la investigación, siete pidieron continuar la audiencia en el plazo de 144 horas; Genaro García Castro pretendió diferir a 72 horas; y el ex Secretario de Seguridad Pública de Ahome, Julio César Romanillo Montoya, quiso discutir su vinculación a proceso este jueves, pero no se le concedió para una mejor concentración del caso.

La acusación indica que el 9 y 10 de diciembre de 2021, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome autorizó un acuerdo por el arrendamiento de 126 vehículos habilitados como patrullas a 171 millones 451 mil 932.4 pesos, con la empresa Grinleasing S.A.P.I de C.V, a quien adjudicaron directamente el contrato.

No obstante, el 2 de febrero del 2022, el Gobierno de Ahome modificó el acuerdo, cambió número de vehículos, modelos, marcas y precios. El nuevo contrato fue por 135 vehículos, pero a 161 millones 112 mil 148.28 de pesos, cantidad que finalmente pagó el Municipio.

Respecto al destino de los vehículos, la FGE explicó que estos se entregaron en plazos: el primer bloque fue de 62 unidades el 11 de diciembre de 2021; el 2 de febrero de 2022 entregaron otros 15 vehículos; dispusieron 25 más el 1 de abril del 2022; y los últimos 33 automóviles se dieron hasta el 1 de mayo.