Acusa Fox a gobiernos de Morena de permitir control del narco en México

El ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, acusó a los gobiernos de Morena de permitir que grupos del crimen organizado hayan tomado control de parte del territorio nacional y cuestionó la actuación del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo frente a la situación de seguridad que atraviesa Sinaloa.

Durante su visita a Culiacán, Fox Quesada sostuvo que la violencia que enfrenta el Estado requiere una respuesta de fondo y afirmó que recuperar la seguridad debe ser una prioridad para el Gobierno federal y las autoridades locales.

“Los narcos, con el apoyo y la asociación con el Gobierno y los gobiernos de Morena, han tomado control de buena parte del territorio nacional”, acusó.

Afirmó que recuperar el control territorial no será sencillo y planteó que debe restablecerse el Estado de derecho en las distintas entidades del País.

“Esta plaga no va a ser cosa fácil y hay que tomar las cosas con mucha seriedad y con mucha firmeza. Hay que empezar a regresar el imperio de la ley a cada ciudad, a cada estado de la República”, expresó.

Fox también vinculó la situación de seguridad de Sinaloa con el Gobierno federal y criticó que, desde su perspectiva, la administración de Claudia Sheinbaum mantenga respaldo a gobiernos estatales de Morena.

“Eso no es justicia, eso no es lo que queremos en el País”, afirmó.

El ex Presidente señaló que la seguridad debe ser una prioridad para cualquier proyecto político y sostuvo que la ciudadanía busca recuperar condiciones que le permitan realizar actividades cotidianas sin temor.

“El valor fundamental y el más importante para cualquier sociedad y cualquier ciudadanía es la paz”, dijo.

“Tenemos paz en nuestra colonia, paz en nuestra cuadra, paz en nuestra familia. Yo creo que eso es más importante que las propuestas que tienen: la paz, quién nos garantiza mejor el camino a la paz, quién nos ofrece caminos inteligentes, estratégicos de cómo llegar a la paz”.

Fox afirmó que el problema no debe abordarse únicamente desde una lógica de confrontación, sino mediante estrategias que permitan recuperar la tranquilidad y el Estado de derecho.

“No necesitamos una guerra, necesitamos tener y buscar la paz”, manifestó.

En el caso particular de Sinaloa, el ex Presidente sostuvo que el Estado debe ser recuperado de quienes, según su acusación, se han apropiado del territorio.

“Hay que rescatar Sinaloa, hay que rescatar Culiacán”, expresó.

Las declaraciones de Fox ocurren semanas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitara Sinaloa y anunciara el reforzamiento de la presencia del Gabinete de Seguridad federal en la entidad.

En esa ocasión, Sheinbaum señaló que en Culiacán se había logrado contener la incidencia delictiva, mientras que en Mazatlán se había registrado un incremento y por ello se decidió fortalecer la seguridad con más elementos.

Fox, sin embargo, sostuvo que la situación que enfrenta Sinaloa evidencia la necesidad de un cambio en la conducción política y llamó a la ciudadanía y a los partidos de oposición a construir una alternativa rumbo a 2027.