CULIACÁN._ Como parte del proceso para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Congreso del Estado consultará a la comunidad de la casa de estudios, acusó Gene René Bojórquez Ruiz.

El Diputado local del Partido Sinaloense denunció supuestas omisiones del Legislativo, ya que recordó un juicio de amparo de la UAS contra la Ley General de Educación Superior de Sinaloa, que en el artículo 3 faculta al Congreso para organizar los procesos de reforma a las universidades.

“De nueva cuenta sigue la aberración de parte del Congreso del Estado, a estas consultas que ya hemos visto que ya los juzgados federales en la materia de amparo, ya hay una sentencia firme que causó estado, que causó ejecutoria, y que todavía pues siguen con este tema de la universidad”, señaló.

“Ya se le dijo a las autoridades del Congreso del Estado que no pueden, que ellos no son los encargados de llevar a cabo estas consultas, pero ahí les va, como se las quieren manejar”.

Al pronunciarse, mostró un papel en el que exhibió una presunta campaña del Congreso para invitar a la comunidad rosalina a que participe en mesas de consulta, que se llevarían a cabo en los accesos de las instalaciones de la UAS; además de un foro de consulta para el 13 de septiembre a las 13:00 horas, que se celebraría en el Salón Constituyente del Congreso del Estado.

“Respetemos la autonomía, y respetemos las opiniones de todos, y que todo se haga dentro de un marco jurídico y dentro de la Ley, que para eso, señores, somos legisladores”, dijo.

“Ya están mandando a hacer unas impresiones de lonas, ya van a subir espectaculares, todo. Entonces, viene una campaña publicitaria para hacer sentir a la gente que lo que están haciendo es legal, lo cual es realmente un atropello a las autoridades universitarias”.

El pasista advirtió que el Parlamento sinaloense comenzará con campañas de difusión para este fin, con el propósito de mostrar una imagen de que este proceso está apegado a la Ley.

“No dice ‘el Congreso del Estado de Sinaloa’ o ‘los congresos de los estados están facultados para realizar estas consultas’. No establece, no viene establecido. Y como cualquier ciudadano, a ver, al ciudadano puede hacer todo aquello que no le prohíba la Ley, y un servidor público puede hacer solamente lo que explícitamente y tácitamente diga la Ley”, manifestó Bojórquez Ruiz.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior federal, antes de reformar una Ley Orgánica de universidades públicas debe realizarse una consulta libre e informada a su comunidad.

En ese sentido, el Congreso del Estado requirió a las autoridades de la UAS a que realizaran dicha consulta, propuso un cuestionario de seis preguntas y estableció un plazo límite de respuesta que culminó este 6 de septiembre, sin que las autoridades universitarias hayan respondido.

En cambio, este 6 de septiembre, el encargado del Despacho de Rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, viajó a la Ciudad de México y envió un oficio al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le pidió intervención en este proceso de reforma emprendido por el Congreso de Sinaloa.