Acusa Imelda Castro campaña de la oposición para vincularla con Rocha; ‘cada quien somos responsables de nuestros hechos’

Imelda Castro Castro acusó que desde hace varios días existen campañas pagadas para vincularla políticamente con Rubén Rocha Moya y presentarla como una continuidad del Gobernador de Sinaloa con licencia, luego de asumir la coordinación de Morena en Sinaloa.

Cuestionada este viernes sobre los señalamientos que la colocarían como una extensión del grupo político de Rocha, la Senadora con licencia reconoció que ambos compartieron fórmula al Senado y que pertenecen al mismo partido político, pero sostuvo que cada quien debe responder por sus propios actos.

“Fuimos parte de esa fórmula al Senado, fuimos, somos compañeros de movimiento, etcétera. Esos son hechos públicos que nadie va a negar que se dieron en la historia reciente”, dijo.

Sin embargo, marcó distancia respecto a las decisiones de Rocha Moya y señaló que no puede hacerse responsable por las actuaciones de otras personas.

“Cada quien somos responsables de los hechos y de las consecuencias que tienen nuestros hechos”, expresó.

Castro Castro afirmó que la estrategia para relacionarla con Rocha forma parte de una “guerra cognitiva” impulsada por la oposición y que estaría siendo llevada a los planos estatales, nacionales e internacionales.

“Esta narrativa que se ha querido imponer a partir del viernes pasado. Nosotros estamos pensando en que hay campañas pagadas desde hace unos días para querer decir eso”, aseguró.

La morenista sostuvo que este tipo de señalamientos continuarán y que forman parte de una narrativa que busca afectar a Morena y a sus dirigentes.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar.. nos hemos conducido por el camino de la ética, de la honestidad, de la honradez y respondemos solo por nosotros mismos”, aseguró.

La declaración ocurre después de la reciente crisis política en Sinaloa, marcada por el intento de Rocha Moya de reincorporarse a la Gubernatura el pasado viernes y su posterior solicitud de licencia, así como por el nombramiento de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina.

Sin embargo, aseguró que esas presuntas campañas en contra del movimiento seguirán intensificando, a pesar de que no han logrado permear en el pensamiento de la gente en Sinaloa.

“No podemos responder por los demás pero esa guerra va a seguir, seguramente va a arreciar pero es parte de esa narrativa que al final de cuentas no ha podido permear en el pensamiento y en el sentimiento de los sinaloenses”, afirmó.