$!Acusa madre de Ricardo Mizael abandono de autoridades tras asesinato a balazos de su hijo en Culiacán

Berenice López, madre de Ricardo Mizael, estudiante de 15 años de edad asesinado a balazos en Culiacán, acusó abandono de autoridades estatales y federales en el caso de su hijo, ocurrido el pasado 11 de febrero. En rueda de prensa, señaló que ni el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha acercado a la familia para brindar apoyo ni informar directamente sobre avances en la investigación del homicidio del joven estudiante de preparatoria.

“Quiero invitarlos a todos a que nos escuchen escuchen, a que nos escuche el Gobernador que no ha salido a dar la cara. Pido que nos escuche nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, que fue más importante traer a Salma Hayek, que escucharnos, que no se sensibilizó con un niño de 15 años”, acusó. “A mí me han expresado muchísimo cariño, en parte, pero las autoridades, yo no he visto al Gobernador que diga nada, o ¿ha dicho algo de mi niño?”, recalcó.

El joven estudiante de primer año de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado a balazos en el sector Los Ángeles, en Culiacán, cuando se dirigía a la farmacia a comprar un biberón para alimentar a unos gatitos que había adoptado. En ese sentido, Berenice López cuestionó la respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad.

“Soy su madre y estoy destrozada y para mí estar aquí no es justo de verdad, no es justo porque a mí ninguno. ¿Dónde están todos esos elementos de seguridad que dicen que protegen nuestras calles? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron cuando mi hijo pasó a comprarle lechitas a sus gatitos?”, reprochó. La mujer afirmó que no ha recibido acompañamiento institucional ni información directa sobre el caso, pese a que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó este martes 17 de febrero, que tiene identificado a un presunto responsable, también menor de edad, de los dos presuntos atacantes.