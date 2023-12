“Esta resolución es fruto de una supuesta investigación que se hizo en mi contra, que no se me dio la oportunidad de acudir, porque no fui citado a comparecer para defenderme”.

Chávez Sevilla dijo que se enteró de esto último porque los involucrados publicaron en la plataforma de Facebook el citatorio para presentar sus pruebas, pero no se le notificó de manera formal.

“Estamos frente a una resolución fruto de una investigación pedida o solicitada por el director de la Facultad de Derecho, Andrés Avelino Saravia Ríos, Pasista. Una persona que se conduce de una forma deshonesta ¿Tendrá credibilidad?”, inquirió Chávez.

El maestro aseguró que Peinado Parra, el abogado encargado de su caso, también es miembro del PAS.

“¿A quién se la pide? Al departamento Jurídico de la UAS. ¿A quién se le asigna?, a José Alfredo Peinado Parra, para que lleve a cabo la investigación, investigación que no se me permitió intervenir porque no fui citado de manera formal para que pudiera defenderme. Aquí está, en este grupo de pasistas. Un pasista le dice a otro pasista”, expuso Chávez.

“No solamente no actúa como abogado con objetividad, con imparcialidad. Actúa como abogado de los que dicen que yo ofendí”, manifestó.

El maestro de la Facultad de Derecho mencionó que desde entonces no puede trabajar. “No puedo trabajar. Yo he estado presentándome, pero no puedo impartir clases”, aseguró.

Antonio dijo que su situación es un indicativo de cómo está la universidad y que necesita reformarse. Expresó que no existe libertad de expresión en la UAS.

“Una de las características de los que integramos este movimiento es que somos antipasistas. Luchamos por liberar la universidad de ese yugo en que se encuentra, ese secuestro. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas... ¿Qué pasa en la universidad? No existe libertad de expresión”, manifestó Chávez Sevilla.