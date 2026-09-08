$!Acusa Paloma Sánchez a Enrique Inzunza como uno de los responsables de la ‘narcoguerra’ en Sinaloa

Sánchez Ramos acusó a Inzunza Cázarez de ser parte de los funcionarios que permitieron que el crimen organizado adquiriera influencia en distintas áreas del Gobierno estatal.

“Hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado”, afirmó.

Durante la sesión, Sánchez Ramos llevó al debate la situación que vive Sinaloa desde septiembre de 2024 y dirigió parte de su intervención directamente contra quien fuera Secretario General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Desde la tribuna del Senado de la República, la Senadora Paloma Sánchez Ramos acusó a Enrique Inzunza Cázarez como uno de los responsables de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa y cuestionó que no haya solicitado licencia para enfrentar los señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía y también le entregaron la Secretaría de Gobierno”, sostuvo.

La Senadora cuestionó que, pese a los señalamientos que pesan sobre Inzunza Cázarez continúe desempeñándose como Senador.

“Un escaño del que debería de ser el honorable Senado de la República es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el Estado de Sinaloa”, expresó.

Las acusaciones de Sánchez Ramos se dan después de que autoridades de Estados Unidos señalaran a Inzunza y a otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

A raíz de esto Enrique Inzunza Cázarez ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que son falsas. Además, se ha negado a solicitar licencia a su cargo y en cambio, renunció a su grupo parlamentario de Morena para declararse Senador “independiente” el pasado 26 de agosto.

Ante ello, Sánchez Ramos insistió en que el Senador debería separarse temporalmente del cargo para enfrentar los señalamientos.

“Es hora de que no puede justificar por qué no pide licencia. Enfrenta la ley”, dijo.

También rechazó que Inzunza pueda colocarse como víctima de una persecución política.

“Se dice víctima. No, no, los políticos no pueden ser víctimas. Para víctimas, las que están en el Estado de Sinaloa”, expresó.

Después de su intervención, Sánchez Ramos llevó el reclamo directamente hasta el lugar que ocupa Inzunza en el Pleno del Senado.

La priista dejó en su escaño varias carpetas con información relacionada con la violencia en Sinaloa, identificadas con temas como “homicidios” y “desaparecidos”.