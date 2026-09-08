$!Acusa Paloma Sánchez a Enrique Inzunza como uno de los responsables de la ‘narcoguerra’ en Sinaloa

Desde la tribuna del Senado de la República, la Senadora Paloma Sánchez Ramos acusó a Enrique Inzunza Cázarez como uno de los responsables de la crisis de violencia que atraviesa Sinaloa y cuestionó que no haya solicitado licencia para enfrentar los señalamientos de presuntos nexos con el crimen organizado.
Durante la sesión, Sánchez Ramos llevó al debate la situación que vive Sinaloa desde septiembre de 2024 y dirigió parte de su intervención directamente contra quien fuera Secretario General de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.
“Hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado”, afirmó.
Sánchez Ramos acusó a Inzunza Cázarez de ser parte de los funcionarios que permitieron que el crimen organizado adquiriera influencia en distintas áreas del Gobierno estatal.
“Entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía y también le entregaron la Secretaría de Gobierno”, sostuvo.
La Senadora cuestionó que, pese a los señalamientos que pesan sobre Inzunza Cázarez continúe desempeñándose como Senador.
“Un escaño del que debería de ser el honorable Senado de la República es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el Estado de Sinaloa”, expresó.
Las acusaciones de Sánchez Ramos se dan después de que autoridades de Estados Unidos señalaran a Inzunza y a otros funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A raíz de esto Enrique Inzunza Cázarez ha rechazado esas acusaciones y ha sostenido que son falsas. Además, se ha negado a solicitar licencia a su cargo y en cambio, renunció a su grupo parlamentario de Morena para declararse Senador “independiente” el pasado 26 de agosto.
Ante ello, Sánchez Ramos insistió en que el Senador debería separarse temporalmente del cargo para enfrentar los señalamientos.
“Es hora de que no puede justificar por qué no pide licencia. Enfrenta la ley”, dijo.
También rechazó que Inzunza pueda colocarse como víctima de una persecución política.
“Se dice víctima. No, no, los políticos no pueden ser víctimas. Para víctimas, las que están en el Estado de Sinaloa”, expresó.
Después de su intervención, Sánchez Ramos llevó el reclamo directamente hasta el lugar que ocupa Inzunza en el Pleno del Senado.
La priista dejó en su escaño varias carpetas con información relacionada con la violencia en Sinaloa, identificadas con temas como “homicidios” y “desaparecidos”.
También incluyó fichas de búsqueda, notas periodísticas y referencias a menores asesinados.
“Por eso le voy a dejar sus nombres, las fichas de búsqueda, algunas notas, los niños asesinados, los inocentes a los que la narcoguerra afectó”, explicó desde la tribuna.
La Senadora utilizó además su intervención para presentar el saldo que atribuyó a los casi dos años de violencia en Sinaloa.
Aseguró que se han registrado 3 mil 172 homicidios, 4 mil 125 desaparecidos, 174 menores asesinados y 344 menores desaparecidos, además de 3 mil familias desplazadas, 12 mil 426 vehículos robados, 54 mil empleos perdidos y 7 mil negocios cerrados.
También estimó en 170 mil millones de pesos el daño económico provocado por la crisis.
“Morena puede acomodar las cifras como quiera, pero no van a ocultar los muertos, no van a ocultar a las familias que todavía piden justicia, no pueden borrar a los desaparecidos”, sostuvo.
Sánchez Ramos describió los últimos dos años como “730 días de mucha sangre, de mucho dolor y de desesperación” y recordó entre las víctimas a menores de edad, incluido un niño de un año y cuatro meses asesinado durante un ataque en Culiacán.