Acusa PAN Culiacán estrategia fallida de seguridad y problemas económicos; denuncian campañas anticipadas de Morena

Como una estrategia sin resultados y una burla para la ciudadanía, calificó el Partido Acción Nacional Culiacán la situación actual de Sinaloa, señalando que mientras la violencia ha cobrado la vida de 23 personas tan solo el último fin de semana, los funcionarios de Morena se encuentran enfocados en campañas políticas anticipadas.

El dirigente municipal del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, lamentó que, pese a las constantes visitas del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la violencia no cesa.

Se destacó que en la entidad ya se suman más de 4 mil personas fallecidas o desaparecidas, una cifra que compararon con conflictos bélicos internacionales para dimensionar la magnitud de la crisis local.

“Ayer estaba viendo la cadena CNN en la guerra de Irán. Estados Unidos ha perdido 13 personas que han muerto en una guerra. Nosotros llevamos 4 mil y eso es increíble”, señaló Ortiz Hernández

La dirigencia subrayó que la ciudadanía en Culiacán sigue viviendo bajo un clima de inseguridad constante.

En el rubro económico, el PAN alertó sobre un deterioro en las finanzas de las familias y empresarios sinaloenses.

Se informó que, según datos de la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida en los negocios ha crecido de manera crítica tras 20 meses de dificultades.

La dirigencia denunció que Culiacán es la ciudad con la canasta básica más cara de todo el País, con una inflación en alimentos del 8 por ciento, superando por mucho el índice general del 4.5 por ciento.

Atribuyeron este fenómeno a la falta de apoyos al sector agrícola, lo que ha impedido sembrar con la intensidad de años anteriores.

Ante este panorama, insistieron en que el Gobierno del Estado debería destinar 5 mil millones de pesos para rescatar a las pequeñas y medianas empresas que están a punto de la quiebra.

El partido también arremetió contra las figuras de Morena, como la Senadora Imelda Castro Castro y la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, a quienes acusaron de realizar campañas anticipadas mediante la distribución de volantes y pinta de bardas antes de los tiempos legales.

”Las prioridades del Gobernador Rocha Moya y del Presidente Juan de Dios Gámez están invertidas, ¿qué es lo que quieren? volver a estar en el poder. Es por eso que Acción Nacional sigue trabajando para que vean que a este Gobierno lo único que le interesa es el poder”, compartió.

Cuestionaron además el origen de los recursos para estas campañas, señalando que el uso de equipo y personal para el pintado de bardas representan gastos.

Al finalizar hicieron un llamado a las autoridades a modificar el presupuesto para priorizar la seguridad, la agricultura y el apoyo a los comerciantes en lugar de sus aspiraciones políticas.