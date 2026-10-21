$!Acusa PAN Sinaloa a funcionarios de Morena de hacer campaña electoral anticipada desde sus cargos

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, acusó a funcionarios de Morena de realizar presuntos actos anticipados de campaña mientras permanecen en sus cargos y buscan posicionarse políticamente de cara a las elecciones de 2027.
Sus señalamientos ocurren en medio del proceso interno de Morena para elegir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales de la Defensa de la Transformación. El partido abrió del 8 al 18 de octubre el registro para estos espacios, que forman parte de su estrategia de organización política rumbo a los próximos comicios.
Barajas Cortés cuestionó que alcaldes, diputados y otros servidores públicos puedan participar en este proceso sin separarse de sus funciones, mientras continúan al frente de las responsabilidades para las que fueron electos o designados.
“Una cosa son las convocatorias internas de los partidos y otra cosa, pues es la Constitución y la ley electoral”, sostuvo.
La dirigente panista señaló que algunos funcionarios realizan recorridos, organizan eventos y contratan espacios en medios de comunicación para promover sus aspiraciones, sin que exista claridad sobre el origen de los recursos utilizados.
“Eso es una burla para la ciudadanía, eso es una burla para todos los sinaloenses”, expresó.
También criticó a quién supervisa estas actividades y si el dinero utilizado para financiarlas proviene de recursos públicos.
“¿Qué reglas los miden, qué ley pone límites a estas actividades, quién fiscaliza y de dónde salen estos recursos para financiar tantos recorridos, tantos eventos y tanta promoción?”, planteó.
La panista consideró que los funcionarios deberían concentrarse en atender los problemas de sus municipios y del estado, en lugar de promover sus aspiraciones políticas mientras continúan en sus puestos.
“Sinaloa necesita resultados y autoridades ocupadas en servir, no funcionarios en activo, haciendo campañas anticipadas con recursos públicos”, manifestó.
Barajas Cortés aseguró que el PAN ha presentado denuncias contra funcionarios de Morena por presuntos actos anticipados de campaña. Sin embargo, señaló que algunas no han prosperado porque, según explicó, las autoridades electorales han argumentado que no existe una solicitud expresa del voto.
“Definitivamente terminan siendo mítines y actos anticipados de campaña en los cuales pues gastan cantidades importantes de dinero”, afirmó.
La presidenta estatal del PAN insistió en que la participación de funcionarios en procesos internos debe sujetarse a las disposiciones electorales y que corresponde a las autoridades determinar si las actividades denunciadas constituyen infracciones.