$!Acusa PAN Sinaloa a funcionarios de Morena de hacer campaña electoral anticipada desde sus cargos

La presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés, acusó a funcionarios de Morena de realizar presuntos actos anticipados de campaña mientras permanecen en sus cargos y buscan posicionarse políticamente de cara a las elecciones de 2027.

Sus señalamientos ocurren en medio del proceso interno de Morena para elegir a quienes encabezarán las coordinaciones municipales de la Defensa de la Transformación. El partido abrió del 8 al 18 de octubre el registro para estos espacios, que forman parte de su estrategia de organización política rumbo a los próximos comicios.

Barajas Cortés cuestionó que alcaldes, diputados y otros servidores públicos puedan participar en este proceso sin separarse de sus funciones, mientras continúan al frente de las responsabilidades para las que fueron electos o designados.

“Una cosa son las convocatorias internas de los partidos y otra cosa, pues es la Constitución y la ley electoral”, sostuvo.

La dirigente panista señaló que algunos funcionarios realizan recorridos, organizan eventos y contratan espacios en medios de comunicación para promover sus aspiraciones, sin que exista claridad sobre el origen de los recursos utilizados.