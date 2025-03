Acusa regidora al Alcalde de Culiacán de no dar la cara a los ciudadanos en medio de la crisis de violencia

En Culiacán, se sigue sin saber quién es el Presidente Municipal, ya que no da la cara a los ciudadanos que enfrentan la crisis de violencia desde hace seis meses, acusó la regidora Erika Sánchez Martínez.

La priísta destacó que por la ausencia de declaraciones del Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, es la Policía Municipal y la propia población quien ha encarado la situación de inseguridad.

“Le está quedando muy mal a Culiacán, el grueso de los ciudadanos siguen sin saber muchos de ellos, justo por esa ausencia, quién es el Alcalde de Culiacán y por qué no ha salido a dar la cara en este momento que nos está yendo tan mal a los culiacaneses debido a la ola de violencia que nos aqueja a todos”, señaló.

“Somos las familias de las y los culiacaneses y ahora incluso hasta quienes nos protegen, ya hemos visto este caso tan difícil de los policías que fallecieron recientemente”.

La edil subrayó que Gámez Mendívil realiza presentaciones públicas en eventos organizados por su propio equipo de trabajo para evitar ser cuestionado.

“El Alcalde se presenta única y exclusivamente en los eventos donde tiene públicos controlados, donde tiene la convocatoria la generación él, donde se la generaron su equipo de trabajo y dónde saber que no va a ser cuestionado”, manifestó.

En ese sentido, Sánchez Martínez destacó que los apoyos distribuidos por el Gobierno municipal han alcanzado a comerciantes informales, sin embargo, la administración no ha brindado apoyos al sector comercial formal, que también padece una crisis en su economía.

La crisis de violencia ha impactado en el bajo flujo de personas en las principales zonas comerciales de la ciudad.

“Si nos vamos a la formalidad, ahí sí, definitivamente, no ha habido apoyos. Ahí lo único que ha habido han sido palabras que se han gastado en diferentes reuniones de acercamientos que se han tenido desde el primer momento en Gobierno del Estado, con la Comisión que tengo la oportunidad de presidir de Comercio y Turismo en el Ayuntamiento de Culiacán, con el propio Presidente Municipal en reuniones con la intercamaral y hasta este momento, lo único que se logró fue el tema de los descuentos del Predial que no son nada extraordinarios”, detalló.

“Definitivamente no ha nada más, no hay visión, no hay voluntad, ya pasaron más de seis meses”.