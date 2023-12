Durante su discurso en su Segundo Informe de Labores, Rocha Moya expuso que en Sinaloa se tenía controlado el tema de las adicciones y pasó de hablar de las personas adictas, a la homofobia y la discapacidad.

“Somos el tercer Estado con menos delitos de narcomenudeo, el Presidente lo dice en su Mañanera, somos un estado que tiene menos adicciones. Tan estigmatizados que estamos que estamos por el tema del narcotráfico”, comenzó a exponer.

“Junto con ello nosotros tenemos controlado el tema de las adicciones. Que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual, ¡no!, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndalos. Es mucho más feo la adicción que tener una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra como lo he comentado, ¿por qué? porque no soy homofóbico, les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad”.

Después de que este comentario circulara en video a nivel nacional en medios de comunicación, Rocha Moya acusó que se ha pretendido cuestionar su carrera.

“A lo largo de mi trayectoria académica y política, en mi lucha como hombre de izquierda, he dejado testimonio fehaciente de mi respeto a la diversidad y a los derechos de las minorías”, publicó.

“El humanismo que nos caracteriza en la 4T se erige sobre la libertad y la inclusión, como baluartes indeclinables. Me reitero a favor de la diversidad y los derechos de todas y todos, de vivir en el amor y la paz”.