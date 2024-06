El Gobernador Rubén Rocha Moya acusó de traición a los principios de Morena a Merary Villegas Sánchez, Diputada federal y ex líder estatal de Morena en Sinaloa.

Lo anterior con relación a que Merary Villegas Sánchez estuvo gestionando para que su mamá, la ex Diputada morenista Victoria Sánchez Peña, recibiera una Diputación plurinominal. Además habría invitado al voto a beneficio de su mamá que en las elecciones del 2 de junio fue por la alcaldía de Culiacán por el Partido del Trabajo.

La acusación fue realizada por el Gobernador en su conferencia de prensa La Semanera, después de ser cuestionado sobre las intenciones de Merary Villegas Sánchez de volver a la Presidencia de Morena en Sinaloa.

“Yo no tenía, por ejemplo, ya comunicación con Merary, dejó de comunicarse conmigo porque estaba pidiendo que le diera o una diputación federal a su mamá o una regiduría, y ya que no hubo todo eso, pues yo no soy”, mencionó el Gobernador Rocha Moya.

“Anduvo llamando a votar en contra del candidato de Morena y eso se llama traición, y eso lo tiene tipificado el partido, ¿por qué tiene que quedar todo en familia?, ¿por qué te tienes que aferrar a que todo es para ti? Eso no es loable, no comparto, que me disculpe”.

El Gobernador señaló que se mantiene al margen de las decisiones que tome Morena, sin embargo calificó que el actuar de Merary Villegas no empata con los principios del partido.

“Hay que maliciarla. Hay que llevan tres veces, ya van para nueve años en la diputación, pero además quieren pegarle un talascón a la presidencia del partido y al rato en un descuido me quieren sustituir a mí”, afirmó sobre las aspiraciones de la Diputada federal para volver dirigir el partido a nivel estatal.

“Necesitan pensar como demócratas, nuestros compañeros necesitan tener responsabilidad”.

Merary Villegas Sánchez compitió en las elecciones por el Distrito electoral federal número 7, y resultó ganadora, por lo que iría a repetir en el Congreso de la Unión. Esta es la tercera vez que Villegas Sánchez va al Congreso federal, lo que al finalizar la próxima legislatura representarán una trayectoria de 9 años como Diputada federal.

Por otra parte su mamá, la ex Diputada local Victoria Sánchez, al no conseguir candidatura con Morena fue por la Alcaldía de Culiacán por el Partido del Trabajo y perdió en las urnas.