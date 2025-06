Acusa Serapio Vargas falta de voluntad para apoyar a sector cañero; advierte miedo a ser ‘congelado’ en la política

Desde el Gobierno del Estado hay funcionarios sin la voluntad para apoyar a productores cañeros de Sinaloa, acusó el Diputado local y empresario agrícola, Serapio Vargas Ramírez.

Este 25 de junio, el político y socio del ingenio azucarero de Eldorado encabezó una manifestación de productores que bloquearon durante cerca de cuatro horas la avenida Insurgentes, frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, para exigir la liberación de recursos para la dispersión de fertilizantes en beneficio de los cañeros del Valle de San Lorenzo.

“El Secretario de Finanzas ha evadido darnos la cara. El lunes estando en su oficina nos dijeron que no nos podía ni saludar y por fuera pasó dos veces, por atrás de un cristal, y nos decían que no nos podía ni saludar, por lo que vemos una actitud personal de negación de apoyar a los cañeros, de apoyar a los obreros, de apoyar a los transportistas, de apoyar al ingenio”, reclamó.

En esta acusación apuntó al Secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Landeros Güicho, a quien señaló de ser omiso en la gestión de los recursos para el programa de apoyo a cañeros, cuyas reglas de operación se publicaron el 19 de mayo, a convocatoria del programa se autorizó el 4 de junio y, según las reglas, para el 31 de julio debe cubrirse la aplicación, entrega de fertilizantes y justificación del programa.

Vargas Ramírez cuestionó que esta negligencia podría obedecer a intereses con otros particulares para tener un monopolio de azúcar.

“Todo pasó bien, todo sucedió excelentemente, pero de repente después del 10 de junio comenzó a haber un cambio de actitud y una disposición de la Secretaría de Administración y Finanzas, que había recursos para todo menos para este programa”.

“Que quieren manejar el monopolio de la azúcar en el noroeste de México. Hay muchos intereses en la política”, subrayó.

Defendió que la movilización de productores frente a Palacio de Gobierno se sustentó en la urgencia del apoyo por parte del sector cañero, ya que es en este periodo en el que requieren aplicar el fertilizante.

“Nos dijeron que hasta octubre o noviembre, si para octubre o noviembre ¿para qué demonios queremos nosotros fertilizante? Cuando ahorita los brotes de la caña están demandando nutrientes”, expresó.

Derivado de esta manifestación, Serapio Vargas advirtió temer por represalias hacia su trayectoria política, como ser “congelado”.

En ese sentido, afirmó que dentro del proyecto partidista que integra hay grupos que no velan ni siguen los principios rectores del partido.

“Tuve mucho miedo de hacer ese evento, confieso, tuve miedo ¿por qué? Porque yo soy un político de Morena, y sigo siendo hoy más morenista que nunca, yo sí soy congruente con los principios de la Cuarta Transformación, yo sí soy congruente con el principio de que el pueblo es primero, yo sí soy congruente con el tema de que hay que apoyar a los más vulnerables”.

“Pudiera ser que buscaran congelarme políticamente, es un miedo humano, es un miedo humano que me quieran congelar políticamente, pero yo creo en la grandeza del movimiento, yo creo en la grandeza de Claudia Sheinbaum, yo creo en la grandeza de Rubén Rocha Moya, para que no se dejen influenciar negativamente por grupos que en todos los gobiernos hay, que en todos los movimientos hay, que en todos los partidos hay, grupos que piensan diferentes”, señaló el Diputado Serapio Vargas.

“Si por un tema de futuro político tengo que dejar abandonado a los cañeros, pues no va a suceder. No va a suceder, yo no vivo de la política”, declaró.