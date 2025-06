Acusa trabajadora del Ayuntamiento de Culiacán omisión de autoridades en denuncia de acoso laboral y sexual

CULIACÁN._ Adriana denunció acoso laboral y sexual en su espacio de trabajo en el Ayuntamiento de Culiacán, y al no avanzar el caso, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero ninguna de las instituciones presenta avances en el caso.

La denuncia fue presentada en 2022 y, a tres años de que se investiga el caso, Adriana busca hacerlo público en medios de comunicación con el objetivo de agilizar el tema y exponer a las autoridades por su tardanza en impartir justicia y frenar el acoso en su contra.

“Ahí en el Órgano Interno de Control, que en donde estoy muy inconforme con Derechos Humanos, ya que me han traído envuelta diciendo que ellos me van a... me están representando contra el OIC del Ayuntamiento, y pues desde el 2022 a la fecha no he visto ninguna resolución que me hagan ellos. Me siento subestimada, me siento burlada de parte de Derechos Humanos porque me dicen que ya lo van a hacer y no lo hacen”, acusó.

“Ahorita ya lo tengo en el Tribunal de Justicia, ya que el Órgano Interno de Control no accionó bien y lo puse la queja ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa por la incompetencia que hicieron, es un recurso de inconformidad lo puse en el Tribunal de Justicia y todo está por el mismo estilo ahorita, como que todas las instituciones se ponen de acuerdo y como que no están de acuerdo en denunciar funcionarios”.

La ofendida, Adriana Martínez Sevilla, es trabajadora social en la Dirección de Empleo del Ayuntamiento.

“Estoy tan desmoralizada, yo sé que no he sido la única que ha sido víctima ahí en el Ayuntamiento de acoso sexual y laboral, pero sí la única en que se ha defendido y la verdad estoy muy indignada con este tipo de justicias que dicen que hay ley y no las llevan a cabo, tanto los funcionarios de instituciones como los mismos empleados de ahí”, lamentó.

Señaló que su caso ha sido tomado por la visitadora general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Reyna Isabel Mendoza Osuna.

“Yo pienso que lo ven a uno como peste porque somos mujeres, porque me estoy defendiendo ahí en el en el Ayuntamiento y yo pido pues justicia, pido que se hagan las cosas correctamente para que no haya esos abusos en contra de los que estamos ahí trabajando”, mencionó.

“Yo sé que las también las instituciones, los mismos jefes de ahí son los que hacen que todo eso se entorpezca. Tan fácil que está respetar a la sociedad, a los trabajadores del Ayuntamiento y de otros lugares”.