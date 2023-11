CULIACÁN._ Fue señalado el Diputado local del Partido Sinaloense, Gene René Bojórquez Ruiz, por presuntamente entregar facturas falsas para comprobar gasto del fondo de gestoría social que otorga el Congreso del Estado de Sinaloa.

Serapio Vargas Ramírez, legislador de Morena, acusó al pasista de gastar 295 mil 157 pesos en 113 facturas por productos que van desde pañales, materiales para construcción o despensas a dos proveedores que podrían ser hermanos, Gilberto Castillo Gámez y Joel Abraham Castillo Gámez.

“Yo me pregunto, ¿estos no serán proveedores de la UAS? Si ellos, que son los testaferros de ese grupo que tiene secuestrada a la UAS”, aseveró Serapio Vargas Ramírez.

“El tema es que ahí no venden despensas, no es abarrote, no es una empresa de que venda materiales de construcción, venden hasta pañales, vienen facturados hasta pañales, entonces eso es un tema delicado”, expuso el Diputado de Morena.

Mencionó que el expedir comprobantes fiscales falsos conllevaría una sanción penal de dos a nueve años de prisión y, de ser servidor público, una inhabilitación de uno a 10 años.

“Estas facturas están vigentes, después de esto tal vez las cancelen, porque la Universidad (UAS) en el tema de las tortillas después las cancelaron”, dijo el Diputado.

Indicó que él solo hará pública esta situación, pero el interponer o no la denuncia correspondiente es decisión del ciudadano que obtuvo la información.