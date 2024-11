$!Acusan a director de primaria en Culiacán de reprender a niños con hiperactividad y autismo

Recordó que al día siguiente, el martes, su hijo con TDAH se subió a una barda de la escuela y el miércoles tuvo una segunda incidencia y la maestra le entregó una bitácora que iba firmada por el director, aunque anteriormente no había recibido ningún llamado por sus hijos.

“El maestro presentó mucha negativa ante situación, siendo que es el mismo director, incluso maestro de la escuela, ya el día lunes me presentó a la escuela, hubo unos pequeños gritos en esa junta, que fue su esposa, le alzó la voz a la persona que iba conmigo porque estábamos pidiendo como de ‘¿por qué había tanto negativa por parte de él, hacia las reparaciones de la escuela, hacia dar un rendimiento claro de las cuentas si era el mismo director?’”.

Es por eso, que Orely acudió ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que con anterioridad, sus hijos han sido acosados y han recibido malos tratos de otros compañeros, pero por eso no se había preocupado la autoridad educativa.

También acudió ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura para buscar una solución a su caso, obteniendo de la dependencia una justificación que los reportes estaban relacionados a la implementación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

“Ayer fui a la SEP a preguntar precisamente esto que está pasando y me dijeron que era parte de la implementación por la Nueva Escuela pero que iban a checar con el director estos puntos, porque estos puntos no los había dado él: que se me está negando el acceso para la escuela, que el día de ayer se retuvo a mi hijo. Entonces, siento que esta situación va muy personal sólo por haber pedido transparencia en los recursos de la escuela”.

Por otra parte, en la Escuela Primaria Independencia uno de los requisitos para poder inscribir a los menores de edad al plantel es pagar una cuota entre los 800 y 830 pesos por infante, aunque son recursos que no se transparentan por el director, asegura la madre de familia.

“A mí me parece sorprendente que la SEP tenga conocimiento de que el maestro es director en ambos turnos, con dos claves diferentes, el que no esté entregando cuentas y que ahorita mis hijos tengan represalias cuando tienen todo un ciclo escolar”.

No obstante, la prioridad de los padres de familia es que se hagan reparaciones en el cableado eléctrico, las cuales tendrían un costo de 45 mil pesos, con aportaciones de los padres de ambos turnos.

Al respecto, Orely detalló que el director se negó a la petición asegurando que ya había llevado a tres especialistas a repararlo, cuando habría sido un padre de familia quien en realidad hizo la reparación sin costo de mano de obra.