CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya compró con puestos en el poder a los ex priistas adheridos al movimiento en favor de Claudia Sheinbaum, acusó la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Flor Ignacia Hernández Martínez.

“Ahora resulta que Rocha, por misterio de su fe morena y por el mandato de su ‘mesías’, limpió de todo pecado político y corrupción previa a los que compró con diversas canonjías burocráticas, políticas y económicas, que habrán de pagar los ciudadanos de Sinaloa”, aseguró la edil de Culiacán.

El sábado, durante una reunión de Sheinbaum con simpatizantes de Morena en Culiacán, Rocha Moya nombró a ex militantes del PRI y personajes reconocidos de la sociedad civil para apoyarla en su candidatura presidencial.

Miles de asistentes los abuchearon, especialmente al ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; a Jesús Valdés Palazuelos, ex dirigente estatal del PRI y ex Alcalde de Culiacán; al Diputado local, Ricardo Madrid Pérez; y a la Diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también ex dirigente estatal del PRI.

“Que pobreza política la de los que dicen que vinieron a transformarlo todo (Morena) y para lo único que les da es para montar un espectáculo como el de los tiempos del PRI, en donde, por lo menos, se cuidaba de no ofender la dignidad de las personas”, comentó.

La única representante del partido tricolor en el Cabildo de Culiacán calificó el mitin como un “circo romano” para exhibir la “podredumbre”, refiriéndose a los ex priistas que renunciaron a su militancia con la llegada de la nueva administración del organismo político.

Además, llamó “desperdicios” de otros partidos a los integrantes del movimiento en favor de Sheinbaum, quienes podrían añadirse a las filas de Morena, expresó.

“Juntar los desperdicios de todos los partidos y llevarlos a Morena ahora lo hace de nuevo en el colmo del oportunismo, para darle forma a su llamado segundo piso de la Cuarta Transformación”, dijo.

“No sé qué era más penoso, si el papel que Rocha les recetó a los morenos o el de los tránsfugas partidistas escuchando los gritos de repudio a su integración al corral moreno”.

Hernández Martínez denominó el acto como traición de quienes pertenecieron y ejercieron bajo el manto del PRI, para apoyar a la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación por Morena, movimiento al que llamó corrupto y autoritario.

“Ahora los ex priistas, ex panistas y ex emecistas se sumarán a una transformación en la que los morenos miembros de los Congresos federal y locales reciben la indicación de ‘no cambiarle ni una coma’ y los miembros del Ejecutivo Federal, y locales; de ‘no pensar’ y alinearse en todos los programas a lo que les indique su líder”, expresó.