$!Acusan a Madueña de realizar actos de proselitismo ilegales en proceso de elección en la UAS

Díaz Quiñónez acusó que Madueña Molina, quien aspira a la reelección, ha realizado campañas para promoverse entre estudiantes y administrativos en las instalaciones de la casa de estudios, mientras ella se ve orillada a abstenerse de hacer propaganda, pues podría perder el derecho al registro.

“Uno de los aspirantes a ser Rector, es el actual Rector quien se encuentra en campaña flagrante dentro de las instalaciones de la Universidad y él sí puede ir por toda la Universidad saludando de mano en mano a cada estudiante y, en mi caso, que yo deseo aspirar y que aún no me registro ni siquiera puedo ir a mi centro de trabajo a que mis alumnos, a quienes yo ya atiendo, me puedan atender de mano bajo la amenaza de que me puedan retirar el registro en el momento en que yo me quiera registrar”, reclamó.

Señaló que dentro de la UAS han ralentizado las expediciones de credenciales de identificación a alumnos y personal administrativo.

“Les dice ‘la máquina no está funcionando’, ¿de qué se trata esto? Internamente ¿las autoridades de la Universidad están impulsado el que los alumnos no vayan a votar? Les dicen que no va haber votaciones, que a Madueña ya lo eligió el Consejo Universitario de manera directa y que no es verdad que el 9 de abril va haber votaciones”, apuntó.

Además, advirtió que en la convocatoria hay irregularidades en los procedimientos establecidos para la votación y el cómputo de votos, ya que no se incluyen observadores externos ni representantes de los candidatos.

Así como que no se les obliga a los responsables de casilla a publicar los resultados de cada urna ni a difundirlos en las unidades académicas para consulta de la comunidad universitaria, sino que será la Comisión de Elecciones quien a puerta cerrada realizará el cómputo.

“Tengo 20 años compitiendo en elecciones sindicales en contra de esto, sé cómo trabajan, sé el sistema que utilizan, sé cómo se roban los votos, sé cómo embarazan urnas, sé cómo manipulan padrones, sé cómo llenan auditorios a modo, sé cómo blindan asambleas, sé todas las mañas, manipulaciones que utilizan a mí no me van a engañar, ni tampoco van a engañar a sociedad sinaloense ni tampoco a la comunidad universitaria”, manifestó.

Indicó que solicitarán vía jurídica modificar la convocatoria para garantizar un proceso electoral democrático y transparente.

“Estamos preparando el cuerpo jurídico, todo lo estrictamente necesario que se requiera para garantizar una elección democrática como se lo marcan las leyes federales e internacionales”, comentó.